Синоптик спрогнозировал затяжные дожди и снег в Санкт-Петербурге Синоптик Ильин: в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и мокрый снег

В Санкт-Петербурге практически всю следующую неделю ожидаются дожди, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его прогнозам, в городе также возможен мокрый снег. Он уточнил, что осадки прекратятся в пятницу, а температура воздуха по ночам может опускаться до –4 градусов.

В понедельник и вторник в Северной столице облачно и дожди. В ночь на 9 апреля подморозит до –4 градусов. Осадки продолжатся в виде дождей и мокрого снега в ночное время. В пятницу и в выходные без осадков, — рассказал Ильин.

Он добавил, что в Петербурге ожидается холодный ветер, его порывы могут достигать девяти метров в секунду. А также, по словам Ильина, в городе будет держаться высокое атмосферное давление — оно вырастет до 770 миллиметров ртутного столба к концу рабочей недели.

Ранее в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений сообщили, что на 134–135-м километрах внутреннего кольца КАД произошло семь аварий, причиной которых стал густой туман. Там отметили, что в ДТП пострадали 18 автомобилей.