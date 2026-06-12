Запад хочет отменить санкции и работать в России: кто первый, условия

Европейские СМИ сообщили о планах западных корпораций вернуться в Россию. Эксперты уверены, что массовое возвращение в ближайшей перспективе вряд ли возможно, однако если оно случится, то российский рынок более не будет настолько гостеприимен. Какие условия может выставить западным компаниям Москва, насколько сейчас совпадают коммерческие интересы России и Запада и в каких отраслях наиболее выгодны инвестиции для нашей страны — в материале NEWS.ru.

Какие намерения у западных корпораций в отношении России

Издание EU Reporter сообщает, что ряд международных инвестиционных фондов «разрабатывает сценарии возвращения на российский рынок в случае смягчения или отмены санкций». Речь пока идет только о подготовке «аналитических сценариев», а не о конкретных инвестиционных проектах. Однако, по данным журналистов, уже сейчас западные инвесторы проявляют интерес к российскому рынку высоких технологий, а именно к отраслям финтеха, кибербезопасности и цифровым экосистемам.

Кроме того, 11 июня правящая коалиция Италии предложила создать план снятия санкций с России. Она внесла поправки в резолюцию, которая будет представлена перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Документ призывает итальянское правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров».

Информация о постепенном возращении западных компаний появляется не впервые. В начале 2025 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что такой возврат начнется со второй половины 2025 года и будет сопряжен с определенными трудностями для тех корпораций, которые ранее спешно покинули Россию.

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что, если западные фонды захотят войти в российские высокотехнологичные сферы, Москва будет действовать крайне осмотрительно и выдвигать условия в зависимости от того, что это за компании и как они вели себя в начале введения санкционного режима против нашей страны.

Магазин MAAG (Inditex, Zara) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даже сейчас на российском рынке активно работает ряд западных корпораций, просто сменив вывеску, напомнил политолог Антоний Киш в беседе с NEWS.ru.

«Отношение западного крупного бизнеса оказалось разным: кто-то сразу же ушел, громко хлопнув дверью, для кого-то российский рынок изначально оказался не в приоритете, а кто-то остался», — отметил политолог.

По мнению Киша, рассчитывать на то, что западные корпорации вернутся в ближайшее время, не стоит, поскольку против такого «камбэка» имеется множество внешних факторов.

«И дело даже не в политическом или экономическом давлении, а в общественном давлении. В случае возвращения украинское лобби поднимет визг на весь мир и попытается устроить таким корпорациям публичную обструкцию. А это для бизнеса фактор очень большого риска», — подчеркнул эксперт.

По словам Киша, даже если процесс возврата западных структур и начнется, то он не будет массовым, поскольку сейчас этому препятствуют финансовые барьеры.

«Не стоит забывать, что обращение евро и доллара существенно затруднено как западными санкциями, так и нашей политикой оплаты в национальных валютах. То есть это уже трудности конвертации финансов для крупного бизнеса. Заблокирован и ряд систем для международных трансакций, типа SWIFT», — напомнил политолог.

По словам зампреда комитета ГД РФ по экономической политике Сергея Алтухова, в основе подобных информационных вбросов лежит спекулятивный интерес западных компаний.

«Интерес у них простой: „купить дешево, продать дорого“. Сейчас российские активы имеют огромный „санкционный дисконт“. Западные фонды хотят зайти на дне, дождаться снятия санкций (даже частичного), получить 100–200% роста на переоценке и выйти. Это спекулятивный интерес. Им нужны дешевые активы», — заявил в беседе с NEWS.ru парламентарий.

Скептически к идее возвращения инвесторов относится президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Мне кажется, это сейчас пустой разговор, потому что никаких условий к возвращению западного капитала в Россию на данный момент нет, и когда это произойдет — совершенно не ясно. Это может произойти в течение этого года, может произойти лет через пять, может вообще никогда не произойти. Поэтому я думаю, что все решения будут приниматься в моменте», — заявил он в разговоре с NEWS.ru.

Что потребует Россия от западных корпораций

Специалисты полагают, что если такое возвращение и осуществится, то Россия выставит западным компаниям ряд довольно специфических условий. И здесь, по мнению экспертов, стоит смотреть в первую очередь не на IT-сферу, а на крупное машиностроение, станкостроение, оснащение рыболовецких судов. Если сферу высоких технологий наша страна активно развивает, то с промышленным оборудованием пока есть определенные проблемы, а для России эта отрасль сейчас критична, подчеркивают эксперты.

И эти условия будут варьироваться не только в зависимости от того, как вели себя компании в момент введения западных санкций, но и насколько большие риски они будут представлять для российского рынка.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в разговоре c NEWS.ru отметил, что в случае возвращения западных инвесторов и компаний Россия в первую очередь будет учитывать сценарий потенциальной «утечки мозгов».

«У нас с этим всегда были проблемы, и Запад нам эти проблемы создавал отдельными программами вербовки наших специалистов, в том числе и в цифровой сфере. В последние годы у нас появилось такое явление, как релоканты. Это люди, которые могут использоваться Западом в качестве „хедхантеров“ для вытягивания из России квалифицированных сотрудников. Поэтому я думаю, что первым условием со стороны России будет максимальная локализация компаний в нашей стране и на нашем рынке», — подчеркнул эксперт.

По словам Киша, говорить о возврате западных компаний на российский рынок можно будет только в случае частичного или полного снятия санкций.

Работа завода по переработке пластика Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Пока есть эти барьеры — все подобные заявления остаются благими пожеланиями. Здесь нужно подчеркнуть, что Россия справилась с оттоком западных денег и производственных мощностей. Заводы работают, налоги выплачиваются, никакой „порванной в клочья экономики“ нет. Но есть отраслевые проблемы. Мы пока не можем заместить добывающее оборудование, промышленные станки, тяжелую гражданскую технику. Если эти производства придут к нам, то, думаю, к ним особых вопросов и условий не будет», — отметил политолог.

Но Россия, по его словам, может выставить условия по другим, более важным для Европы направлениям.

«В последнее время стал популярным тезис, что „Европа отказывается от дешевых российских нефти и газа“. Но кто сказал, что после всего, что нам сделала в ходе СВО Европа, эти нефть и газ непременно будут дешевыми? После снятия санкций Россия очень сильно пересмотрит свою ценовую политику на углеводороды в отношении „недружественных“ государств. И здесь возможно выставление взаимных условий: они нам технологии, которые мы пока не можем импортозаместить, мы им — углеводороды. Здесь я бы смотрел в первую очередь не на IT-сферу, а на крупное машиностроение, станкостроение, оснащение рыболовецких судов. В сферу высоких технологий наша страна и так инвестирует и ее развивает. А вот с промышленным оборудованием пока есть определенные проблемы. Для России эта отрасль сейчас критична», — подчеркнул эксперт.

В настоящее время интересы России сосредоточены на суверенитете, технологической независимости и контроле над критическими секторами экономики и промышленности, указал Алтухов.

«Россия хочет, чтобы инвестиции шли не любой ценой, а на наших условиях. В логистику, машиностроение, технологичные отрасли. В идеале — без потери управления и с замещением западных технологий своими. Запад хочет вернуться „контролирующим инвестором“. Россия хочет получить инвестиции, но без рычагов влияния Запада. Для эффективного сотрудничества нужно согласовать те интересы, которыми можно пренебречь на данном этапе для достижения своих целей. Но пока они имеют абсолютно разнонаправленные вектора и не имеют точек соприкосновения», — заявил парламентарий.

По словам Громского, если брать сугубо экономический аспект, то интересы России и Запада во многом совпадают.

«Проблема только в том, что в Европе сейчас экономические интересы максимально подавлены, задвинуты на второй план в сравнении с интересами политическими и даже идеологическими», — заявил аналитик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его мнению, расхождение в идеологии может повлиять на те требования, которые выдвинет наша страна к западному бизнесу, желающему вернуться в Россию.

«При возвращении западных компаний в Россию наша страна может сформулировать одно очень любопытное требование, которое напрямую с экономикой не связано: это запрет на поддержку разного рода нетрадиционной ориентации. На Западе есть целые корпоративные программы такого рода. Второй момент — это тотальное отсутствие поддержки ВСУ и Украины. Третье — максимальная включенность именно в российские производственные цепочки. Чтобы в случае любого кризиса западная корпорация не могла хлопнуть дверью и исчезнуть с российского рынка без потерь для себя. Это базовый пакет», — подытожил Громский.

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