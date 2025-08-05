Путин объяснил, почему импортозамещение не спасет Россию Путин: лишь импортозамещение не превратит Россию в технологического лидера

Если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение, то страна не добьется технологического лидерства, заявил президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства встретился с председателем Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым и сказал, что РФ требуются собственные разработки.

Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах, — сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2026 году российские авиакомпании начнут получать первые полностью отечественные самолеты. Новые воздушные суда будут комплектоваться исключительно российскими системами, включая двигатели и бортовое оборудование.

До этого вице-премьер Денис Мантуров говорил, что в стране реализуются другие программы импортозамещения. Роскосмос совместно с концерном «Алмаз-Антей» разрабатывает отечественное оборудование для нефтегазовой сферы. Предприятия уже успешно освоили технологии гидроразрыва пласта и подводной добычи полезных ископаемых.