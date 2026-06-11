Суд Евросоюза оставил в силе антироссийские санкции Суд ЕС отклонил апелляцию России и оставил в силе санкции против Москвы

Суд Европейского союза отклонил апелляцию Национального расчетного депозитария РФ относительно решения, принятого в 2024 году. Тем самым санкции ЕС остались в силе, передает ТАСС.

Суд постановил отклонить апелляционный иск. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» должен оплатить свои издержки и издержки Евросовета. Еврокомиссия [добровольно присоединившаяся к разбирательству на стороне Евросовета] должна самостоятельно оплатить свои издержки, — сообщается в решении суда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские санкции против российских детских центров — это демонстрация на весь мир своего скудоумия. Он сообщил, что ЕС не упускает возможности сделать какую-либо «мелкую пакость».

Также под ограничения Евросоюза подпали Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ и севастопольское региональное отделение ДОСААФ. В список также вошли всероссийские детские центры «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на очередной пакет санкций Евросоюза. Она отметила, что Россия примет жесткие шаги.