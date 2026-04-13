Душ и теплый пол: какие новые фишки появятся на китайских машинах в РФ

За последнее время китайские автомобильные компании окончательно ушли от образа подражателей и превратились в главных поставщиков новинок. В 2025–2026 годах на рынке появилось несколько моделей, которые расширили наше представление о том, какой может быть современная машина. О том, какие новые технологии будут использоваться в ближайшее время в серийных моделях и как изменится автопром в будущем, — в материале NEWS.ru.

Душ на борту

Флагманский гибридный кроссовер IM LS9, представленный дочерним брендом концерна SAIC, стал одним из самых обсуждаемых китайских автомобилей 2025 года из‑за новой опции — встроенного душа.

В конструкции автомобиля предусмотрены десятилитровый бак с подогревом, лейка‑душ и шторка, которая крепится к пятой двери. По данным производителя, вода нагревается до 45 градусов примерно за 10 минут, после чего можно ополоснуться после катания на велосипедах или прогулки по горам.

Для автодомов подобные решения — не новость, но у обычного кроссовера такая опция появилась впервые. Правда, к душу в машине уже есть вопросы. Критики отмечают, что 10 литров воды хватает лишь для того, чтобы смыть грязь с экипировки, а не на полноценные водные процедуры. Но начало положено. Возможно, скоро автомобили с душем станут для нас нормой.

Теплый пол

Еще один сюрприз от IM LS9 — пол с подогревом по всей площади салона. Раньше в машинах подогревали стекла, кресла и рули. Теплый пол дополняет обычный климат‑контроль и локальные подогревы сидений. Графеновые нагреватели, встроенные в основание автомобиля, прогревают зону ног по всей длине салона, снижая ощущение сырости и холода от коврового покрытия. Представители IM Motors объясняют, что вдохновлялись теплыми полами в квартирах и хотели перенести этот уровень бытового комфорта в машину.

Отметим, что кроссовер IM LS9 — это последовательный гибрид с батареей на 52 или 66 кВт·ч и с запасом хода на электротяге до 402 км. С бензиновым двигателем общий запас хода достигает примерно 1500 км.

BYD Song Ultra EV Фото: BYD

Как бензиновые машины теряют свое главное преимущество

До сих пор критики электромобилей уверяли, что машины на электричестве нужно долго заряжать. И они были правы. Но в марте 2026 года китайская компания BYD представила новое поколение аккумуляторов Blade Battery 2.0. Их главная особенность состоит в том, что с 10% до 70% батареи можно зарядить всего за пять минут, а до 97% — примерно за девять. Это означает, что зарядка электрокара для пробега на 400–500 км будет занимать столько же времени, сколько заправка бензиновой машины.

Одним из первых новую батарею получил кроссовер BYD Song Ultra EV. Эта модель предлагается с двумя вариантами аккумуляторов емкостью около 68,4 и 82,7 кВт·ч, что дает запас хода 620 и 710 км. Под капотом этой модели стоит электродвигатель мощностью до 367 л. с.

Мотор‑колеса

Термин «мотор‑колеса» в классическом понимании подразумевает размещение электродвигателя непосредственно в ступице. В ряде современных проектов производители используют четырехмоторную схему с индивидуальным приводом каждого колеса, при которой силовой агрегат интегрирован максимально близко к нему и управляется отдельно.

Именно по такой схеме был сделан новый Dongfeng eπ 007. Внешне все стандартно: это большой автомобиль, который по размерам можно сравнить с Toyota Camry. Но с точки зрения техники в нем есть множество необычных новшеств: в каждом колесе расположен электромотор мощностью 136 сил. При этом колеса и двигатели могут работать независимо друг от друга. То есть это еще и полноприводная машина, причем с высоким потенциалом — Dongfeng eπ 007 будет ехать вперед, пока хотя бы одно колесо сохраняет сцепление с дорогой. Кроме того, у данной модели на 10–15% меньше радиус разворота по сравнению с «обычными» автомобилями.

Есть и другие плюсы. Из-за того, что многие элементы собраны в ступице, в машине освобождается больше пространства. Это означает, что салон и багажник можно сделать чуть просторнее.

Jetour G700 Фото: Cherry

Плавающие внедорожники

От идеи «автомобиль как дом на колесах» китайские бренды логично пришли к следующему уровню — машине, которая умеет не только форсировать брод, но и плавать. Раньше на такое был способен китайский BYD Yangwang U8. Недавно появился еще один плавающий автомобиль — Jetour G700. Производитель уверяет, что эта модель может держаться на воде до 40 минут и плыть со скоростью чуть более 8 км/ч.

Секрет Jetour G700 заключается в том, что в задний бампер встроены два электромотора суммарной мощностью около 49 л. с., которые вращают гребные винты. Кузов гидроизолирован, а устойчивость на волне контролирует гироскоп, корректирующий положение машины в реальном времени.

Для демонстрации возможностей автомобиля Jetour устроила эффектный трюк: G700 своим ходом пересек реку Янцзы. По данным организаторов, на заплыв ушло 22 минуты, внедорожник преодолел около 1480 метров, а скорость в воде достигала примерно 7 км/ч.

Правда, есть нюанс: после прохождения водных процедур автомобилю требуется выезд на берег и просушка узлов. То есть Jetour G700 пока не заменит катер.

