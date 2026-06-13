Паром с 69 пассажирами на борту потерял ход в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию. Сейчас судно буксируют в Куксхафен. Судно дрейфовало в море в условиях сильного шторма около двух часов.

В субботу днем у парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек, — говорится в публикации.

Ранее в Кемеровской области во время движения маломерного судна четыре человека упали в реку. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, это случилось в районе села Бедарево Новокузнецкого района. В результате происшествия одна женщина погибла.

До этого стало известно, что пять азербайджанцев погибли при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна суда были атакованы дронами в ночь на 5 июня.