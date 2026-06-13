Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 21:13

Паром с 69 пассажирами на борту потерял ход

Пассажирский паром в Северном море из-за отказа двигателя потерял ход

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Паром с 69 пассажирами на борту потерял ход в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию. Сейчас судно буксируют в Куксхафен. Судно дрейфовало в море в условиях сильного шторма около двух часов.

В субботу днем у парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек, — говорится в публикации.

Ранее в Кемеровской области во время движения маломерного судна четыре человека упали в реку. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, это случилось в районе села Бедарево Новокузнецкого района. В результате происшествия одна женщина погибла.

До этого стало известно, что пять азербайджанцев погибли при атаке БПЛА на два грузовых судна «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна суда были атакованы дронами в ночь на 5 июня.

шторм
Мир
паромы
суда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, как иноагенты зарабатывают и предают Родину
Две девочки утонули в озере под Тулой
Имя Трампа пропало с фасада главного театрально-концертного комплекса
«Большая мудрость»: Додик оценил стратегию Путина в ходе СВО
Музыкальный байопик о Майкле Джексоне побил все кассовые рекорды
Раскрыта новая схема мошенников с использованием «Московского долголетия»
Трамп пригрозил Ирану «ультимативной альтернативой»
В России указали, кто заинтересован в продолжении конфликта на Украине
Лидеров ЕС предостерегли от попыток перенести конфликт на территорию РФ
Орбан призвал к смене поколений в венгерской партии «Фидес»
В Риме под флагом Италии и «римским салютом» прошел марш ультраправых
Гром, град и молнии: кадры мощной грозы в Москве
Средства ПВО за день сбили более сотни дронов ВСУ
Паром с 69 пассажирами на борту потерял ход
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Одинцово
Украинец признал вину в кибервымогательстве в США
Фермер случайно узнал, что мертв уже более 30 лет
Додик указал на принципиальную позицию России
На ЗАЭС восстановлено энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1»
По пострадавшим в ДТП с маршруткой проведут телемедицинские консультации
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.