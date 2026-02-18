Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 05:30

Назван главный недостаток электромобилей

ГК «Автодом»: электромобили не предназначены для российской инфраструктуры

Презентация первого серийного российского электромобиля «Атом» в автосалоне «Дакар» в Нижнекамске Презентация первого серийного российского электромобиля «Атом» в автосалоне «Дакар» в Нижнекамске Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Электрокары не адаптированы для использования в условиях российской инфраструктуры, заявили NEWS.ru в пресс-службе ГК «Автодом». Однако, по словам экспертов, меры господдержки и стоимость электроэнергии делают этот вид транспорта более экономичным, чем бензиновые автомобили.

Электромобили в России остаются менее популярными, чем авто с ДВС. Их основные недостатки связаны с зарядной инфраструктурой и российским климатом. За пределами крупных агломераций сеть зарядных станций недостаточно развита. Из-за этого возникают проблемы с длительными междугородными поездками. В зимний период запас хода электромобиля сокращается на 25–30%. Кроме того, их стоимость значительно выше, чем стоимость автомобилей с бензиновым двигателем, — поделились в компании «Автодом».

Там подчеркнули, что электрокар идеально подходит для владельцев частных домов, способных установить индивидуальную зарядку. По словам экспертов, этот вариант также удобен для жителей крупных городов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, где развита зарядная инфраструктура и действуют региональные налоговые льготы.

Основные достоинства электромобилей проявляются в условиях городской эксплуатации: мгновенный отклик на нажатие педали газа обеспечивает высокую динамику, а стоимость электроэнергии значительно ниже бензина. Дополнительным стимулом выступают меры господдержки — освобождение от транспортного налога в 34 регионах и бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров отечественной сборки, — добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что в сильные морозы российские электромобили Evolute теряют заряд аккумулятора и могут остановиться прямо во время движения. Водители отмечают резкое снижение скорости, отсутствие отклика на педаль газа и полную неспособность завести машину после нескольких дней стоянки.

