Как сдавать ипотечную квартиру в аренду: главные правила, подводные камни

Сдача ипотечной квартиры в аренду давно стала для миллионов россиян способом перекрыть платежи по кредиту. Но в 2026 году эта практика превратилась в хождение по минному полю: банки больше не закрывают глаза на самовольную сдачу жилья и могут вводить «штрафы». NEWS.ru рассказывает, как изменились правила игры и что теперь нужно сделать собственнику, чтобы сдавать квартиру и не нарваться на банковские санкции.

Можно ли сдать ипотечную квартиру в аренду

Сдать ипотечную квартиру в аренду можно. Закон этого не запрещает. «Статья 346 ГК РФ позволяет собственнику пользоваться залоговым имуществом и получать с него доход. Но до февраля 2026 года этот вопрос считался скорее формальным — теперь нет», — рассказывает NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Почему именно сейчас ситуация изменилась? Эксперт приводит конкретный пример, который стал поворотным моментом. «В феврале 2026 года банк повысил ставку по льготной семейной ипотеке заемщику, который сдавал квартиру без уведомления банка: с 6% до рыночных 22%. История завирусилась в соцсетях», — отмечает Тумин.

По данным ЦИАН, около 5% всех арендодателей в России покупали недвижимость целенаправленно для сдачи и двое из трех при этом использовали льготные ипотечные программы. По мнению Тумина, прецедент стал сигналом: банки начинают применять санкции на практике, а не только на бумаге.

Что говорит закон о передаче жилья внаем

Собственник жилого помещения вправе передать за плату по договору найма жилого помещения или по договору аренды принадлежащее ему имущество во временное владение или во временное пользование физическому или юридическому лицу — нанимателю (арендатору), объясняет в беседе с NEWS.ru старший юрист ЮК «Неделько и партнеры» Александр Сичинский.

Есть важное различие, которое многие упускают: статья 671 Гражданского кодекса РФ определяет, когда жилье передается в аренду, а когда внаем. «Так, в случае, когда жилье передается за плату во владение и пользование физическим лицам для проживания, стороны заключают договор найма жилого помещения. А если собственник предоставляет квартиру в пользование юридическому лицу, то заключается договор аренды», — уточняет юрист.

Арендатор — юридическое лицо — может использовать жилое помещение только для проживания граждан. В других целях он не вправе брать в аренду жилые помещения. «Обычно такие договора заключаются предприятиями с целью обеспечения проживания собственных работников», — говорит эксперт.

То есть если вы сдаете квартиру семье с детьми, это договор найма. Если компания хочет поселить в вашей квартире своего сотрудника, это уже договор аренды. Но в обоих случаях речь идет об одном и том же — о временном проживании людей.

Как ипотека влияет на право сдавать квартиру

Под ипотекой понимается залог недвижимого имущества. То есть вы покупаете квартиру, но не полностью за свои деньги — часть дает банк. И пока вы не расплатитесь, квартира находится у него в залоге. Это страховка для банка: если вы перестанете платить, банк заберет жилье и продаст, чтобы вернуть свои деньги.

И сегодня так покупают большинство квартир. «Значительное количество квартир, которые приобретаются в настоящее время на рынке недвижимости, покупаются за счет кредитных средств. Как следствие, указанное жилье передается собственником в залог банку», — отмечает Сичинский.

Важно: наличие ипотеки не лишает собственника права на передачу ипотечного жилья внаем или аренду, но может ограничивать эти права.

«По общему правилу залогодатель сохраняет право пользования имуществом, заложенным по договору об ипотеке, и вправе использовать это имущество в соответствии с его назначением. Кроме того, собственник ипотечного жилья вправе передавать без согласия залогодержателя заложенное имущество во временное владение или пользование другим лицам», — продолжает юрист.

Другими словами, закон исходит из того, что квартира ваша. И вы можете делать с ней, что хотите: хоть сами жить, хоть сдавать. И для этого не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Но дальше идет то самое но, из-за которого и случаются все проблемы.

«Однако данное право может быть ограниченно договором залога, — подчеркивает Сичинский. — Обеспечивая возврат выданных покупателю кредитных средств, банки включают в договор залога обязательное условие о получении собственником жилья согласия банка на передачу жилого помещения в имущественный наем или аренду».

То есть закон говорит: сдавать можно. Но договор с банком может говорить: только спросив разрешения. И в правовом поле договор имеет приоритет.

Что именно искать в договоре с банком

Собственнику следует начать с поиска следующих формулировок: «сдача внаем допускается только с письменного согласия банка» или «залогодатель обязуется не сдавать имущество в аренду без согласия залогодержателя». «Право банка на такие условия закреплено в п. 3 ст. 346 ГК РФ и п. 1 ст. 40 Федерального закона „Об ипотеке“. Если подобные пункты есть, обращаемся в банк письменно, до того как искать жильцов», — советует Тумин.

По словам Сичинского, если договор ипотеки содержит условие о необходимости получить согласие банка на сдачу жилого помещения внаем (аренду), собственнику нужно будет обратиться в банк и получить предварительное согласие на заключение договора. «Для этого необходимо ознакомиться с порядком обращения с соответствующим заявлением, которое размещается на сайте банка, или оговаривается в условиях ипотечного договора», — уточняет он.

Что будет, если сдать ипотечную квартиру без спроса

Здесь эксперты сходятся в одном: риски очень серьезные.

«В случае если собственник нарушит это условие и заключит договор без получения предварительного согласия, то банк будет вправе потребовать от залогодателя досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства — возврата неоплаченной суммы кредита в полном размере (п. 2. ст. 351 ГК РФ)», — предупреждает Сичинский.

Представьте, что вы взяли ипотеку на 20 лет, выплатили, допустим, треть, и тут банк требует вернуть все оставшееся прямо сейчас. «Понятно, что таких денег у обычного человека просто нет. Это называется „неподъемная сумма“», — указывает юрист.

И вот тут начинается самое страшное. Поскольку вы не можете мгновенно вернуть миллионы, банк идет в суд и забирает вашу квартиру. Ту самую, которую вы сдавали. Ее выставляют на продажу с торгов. Как следствие, собственник может лишиться и квартиры, и доходов от найма, резюмирует юрист.

«При льготной ипотеке (семейная, IT-ипотека) согласование обязательно: банк в данном случае контролирует целевое использование субсидированной ставки», — добавляет Тумин.

Как получить согласие банка на сдачу жилья в аренду

Хорошая новость в том, что банки обычно не препятствуют аренде. «Даже если в договоре нет прямого запрета, многие банки просят уведомления. Это занимает 1–3 рабочих дня и снимает почти все риски. Отказы редки: для банка аренда — это дополнительный доход заемщика и гарантия платежей», — рассказывает Тумин.

То есть банк заинтересован в том, чтобы у вас был дополнительный источник дохода для выплаты кредита. Поэтому согласование чаще всего — формальность, но обязательная.

Как правильно оформить договор найма с жильцами

По словам Сичинского, договор найма или аренды заключается в письменной форме и подписывается обеими сторонами.

«Договор должен содержать данные, позволяющие определенно установить сдаваемое внаем (аренду) жилое помещение (адрес, кадастровый номер, площадь), а также размер и порядок внесения платы за него», — перечисляет юрист. Срок договора найма не должен превышать пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Пренебрегать актом приема-передачи не следует. По сути, это документ, который фиксирует, в каком состоянии квартира перешла к жильцам. Что там должно быть? «Состояние жилого помещения на момент его передачи, перечень передаваемого имущества, находящегося в жилом помещении, в том числе выявленные недостатки, показания приборов учета и т. д.», — отвечает Сичинский.

Проще говоря, если жильцы сломают дверь, испортят полы или затопят соседей, акт станет вашим главным доказательством в суде. Вы сможете показать: вот здесь было целое, а стало разбитое. Без акта вы будете долго и нудно доказывать, что квартиру испортили именно эти люди, а не она такой досталась от предыдущих жильцов.

Что важно знать о регистрация договора

Договор найма — это не просто договоренность между вами и жильцами. С точки зрения закона это обременение, почти как сама ипотека.

«Передача жилого помещения внаем также является обременением, как и ипотека недвижимости», — говорит Сичинский. И дальше — самое важное: если вы заключили договор найма на срок хотя бы год, его нужно официально регистрировать в Росреестре. Это требование пункта 2 статьи 674 Гражданского кодекса.

А вот если заключить договор на срок до 11 месяцев, регистрация не нужна. Поэтому опытные собственники и юристы советуют заключать именно краткосрочные договоры.

Если же вы заключили договор на год и больше, то по закону вы обязаны подать заявление в Росреестр, причем не позднее одного месяца со дня его заключения, уточняет Сичинский.

И вот тут многих ждет неприятный сюрприз. Это требование — не пустая формальность. Если его нарушить, придет штраф: для физлиц — 5 тысяч рублей, юрлиц — 200 тысяч рублей (часть 2 статьи 19.21 Кодекса об административных правонарушениях).

Отдельная история — договоры аренды с юридическими лицами. Если вы сдаете квартиру компании (например для проживания ее сотрудников) и заключаете договор аренды на срок больше года, его тоже надо регистрировать. Штрафы здесь чуть меньше, но тоже ощутимые: для граждан — от 1500 до 2 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Как платить налоги с аренды, чтобы не было проблем

Времена, когда можно было получать арендную плату наличными и никому ничего не говорить, уходят в прошлое. Сегодня скрыть доход от аренды становится все сложнее, а рисковать ради экономии на налогах — себе дороже.

Существует три способа легально платить налоги с аренды.

Первый вариант — самозанятость, это самый популярный и удобный способ. Тумин называет его «самым простым и дешевым вариантом». Ставка небольшая — 4%, если сдаете обычным людям, и 6%, если квартирант — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Все делается через приложение «Мой налог»: получили деньги — внесли запись, налог посчитается сам. Декларации заполнять не нужно. Есть только одно ограничение: ваш годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Режим самозанятости официально действует до конца 2028 года.

Второй вариант — обычный НДФЛ. Это для тех, кто сдает квартиру от случая к случаю или по каким-то причинам не хочет оформлять самозанятость. Ставка стандартная — 13%, если ваш доход за год меньше 2,4 млн, и 15%, если больше (но до 5 млн). Здесь уже придется повозиться с бумагами: до 30 апреля следующего года нужно подать декларацию 3-НДФЛ, а до 15 июля — заплатить налог.

Третий вариант — оформить индивидуальное предпринимательство на упрощенке. Это имеет смысл, если у вас не одна квартира, а несколько, или если вы уже перешагнули лимит самозанятого в 2,4 млн. Ставка — 6%. Но есть нюанс: ИП обязан платить страховые взносы. В 2026 году фиксированная часть составляет 57 390 рублей в год, и эту сумму нужно отдать в любом случае, даже если квартира какое-то время пустовала и дохода не было.

Что будет, если не платить налоги с аренды

Игра в «серую» аренду с каждым годом становится опаснее. Налоговая научилась отслеживать подозрительные операции. «ФНС применяет алгоритмы, которые отслеживают регулярные переводы одинаковых сумм», — объясняет Тумин.

Допустим, каждый месяц на вашу карту приходит одна и та же сумма от одного и того же человека. Банковские системы это видят. Данные сопоставляются с информацией из Росреестра (кто собственник квартиры), из МВД (кто в ней зарегистрирован) и из других источников. Картинка складывается быстро, и наказание будет серьезным. «Доначислят НДФЛ 13% за весь период плюс штраф 20% от неуплаченной суммы (40% при умышленном сокрытии) плюс пени», — предостерегает Тумин. То есть отдать придется значительно больше, чем если бы вы честно платили налоги с самого начала.

Есть еще одно требование, которое появилось в 2022 году и о котором забывают даже те, кто исправно платит налоги. «Собственник обязан подать уведомление о временной регистрации арендатора, если тот проживает более 90 дней», — напоминает Тумин. Сделать это можно через «Госуслуги» или МФЦ.

