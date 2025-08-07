Налоговый вычет за аренду квартиры: как еще сэкономить при съеме жилья

В Совете Федерации предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья. Мера должна помочь молодым семьям накопить на собственное жилье, но есть ряд нюансов. Подробнее о них, а также о том, как уже можно сэкономить тем, кто сейчас снимает квартиру, — в материале NEWS.ru.

Как в Совфеде предлагают поддержать арендаторов

В Совфеде предложили дать возможность гражданам вернуть часть средств за аренду недвижимости. Как рассказал NEWS.ru автор инициативы сенатор Айрат Гибатдинов, мера поможет молодым семьям быстрее накопить на собственное жилье. «Подобная льгота актуальна особенно сейчас — в условиях, когда молодые семьи все чаще вынуждены снимать квартиры из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ», — пояснил Гибатдинов.

По его словам, вычет стоит предоставлять за аренду жилья не дороже 70 тысяч рублей или порога по региону, что поможет избежать мошенничества. Кроме того, отметил сенатор, льгота должна быть предоставлена только за аренду единственного жилья по месту фактического проживания, при наличии временной регистрации и подтверждающих документов об оплате.

Сколько сейчас стоит снять жилье

В среднем по стране помесячная аренда однокомнатной квартиры обойдется в 26,6 тыс. рублей, двухкомнатной — в 33,5 тыс. рублей, трехкомнатной — в 42,9 тыс. рублей, следует из данных «Мира квартир». То есть, по сути, большинство арендаторов вполне могут получить право на налоговый вычет (если соответствующий закон будет принят).

Дороже всего сегодня снять квартиру в Москве, где «однушка» стоит в среднем 55,5 тыс. рублей в месяц, «двушка» — 66,6 тыс., а «трешка» — 82,6 тыс. На втором месте по дороговизне аренды Сочи (47,9 тыс., 60,4 тыс. и 79,2 тыс. рублей соответственно), на третьем — Санкт-Петербург (38,9 тыс., 49 тыс. и 64 тыс. рублей). Далее следуют Хабаровск, Подмосковье, Якутск, Калининград, Чита и Екатеринбург.

Дешевле всего съемное жилье обойдется арендаторам в Белгороде (17,4 тыс., 22,9 тыс. и 31,9 тыс. рублей), Пензе (18,5 тыс., 23 тыс. и 28,5 тыс. рублей) и Саранске (18,8, тыс., 26 тыс. и 29,3 тыс. рублей).

В среднем за полгода ставки аренды на однокомнатные квартиры в России снизились на 2,6%, на двухкомнатные — выросли на 0,1%, на трехкомнатные — также увеличились на 1,6%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто не сможет получить налоговый вычет за аренду

По мнению экспертов, введение налогового вычета будет стимулировать граждан заключать официальный договор. «Если есть договор, этот договор действителен и он зарегистрирован, если он долгосрочный, то понятно, что его можно будет использовать как обоснование для налогового вычета, в случае если соответствующий законопроект будет принят», — говорит NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова допускает, что новый вычет будет построен по аналогии с уже имеющимися вычетами на лечение, обучение и спорт. «То есть будет существовать какая-то максимальная сумма, с которой можно вернуть НДФЛ один раз в год. Вероятно, он попадет даже в данную категорию с теми же параметрами», — предполагает собеседница NEWS.ru.

По словам юриста, платит наймодатель налоги или нет, в данном случае не имеет значения: вычет будет получать наниматель на основании имеющегося у него договора и документов, подтверждающих оплату.

«При этом налоговая сможет проверить наймодателя и, если он не платит налоги, — оштрафовать. Но к возможности получения налогового вычета это не должно иметь отношения», — говорит Гусятникова. Здесь важно платит ли налоги арендатор: если он не является плательщиком НДФЛ по ставке 13% или 15%, то получить вычет не сможет, заключает она.

Какие риски несет введение налогового вычета за аренду

Инициатива о введении налогового вычета для тех, кто снимает жилье, имеет две стороны. Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы и замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко предупреждает о возможных рисках. «Появятся новые схемы мошенничества, некоторые граждане начнут делать псевдодоговоры и пытаться таким образом получить вычет», — считает собеседница NEWS.ru.

По ее словам, сроки получения налогового вычета должны быть ограничены, а одним из условий для его оформления должно стать предоставление справки об отсутствии в собственности объектов недвижимости.

«Если это мера будет полагаться в неограниченном количестве и для всех, то количество схем мошенничества может сильно возрасти, что даст дополнительную нагрузку на бюджет как страны, так и субъектов», — опасается Коваленко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ранее власти предлагали помогать гражданам с арендой

8 июля в Госдуму был внесен законопроект о ежемесячных выплатах на аренду жилья для молодых семей с детьми.

Согласно проекту, размер компенсации зависит от количества детей:

50% арендной платы — для семей с одним ребёнком;

70% — с двумя детьми;

100% — для многодетных (трое и более детей).

Право на выплаты получат только российские граждане. Но есть возрастное ограничение: оба родителя должны быть младше 36 лет. Кроме того, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья.

В 2023 году Минстрой также предлагал запустить программу компенсации 50% за съемное жилье россиянам до 35 лет. Условием для субсидирования тогда должно было стать накопление первого взноса по ипотеке для покупки жилья в новостройках.

Тогда же сообщалось, что средний размер субсидии может составить 18 тыс. рублей, а компенсация аренды — до 75% платежа, но не более одного МРОТ по региону. Но, видимо, потом решили сократить льготу до 50% от платежа, а в конечном итоге от запуска программы вообще отказались.

Как сейчас можно сэкономить на аренде квартиры

Жилье за счет работодателя

Иногда затраты на аренду жилья гражданину может компенсировать работодатель. По закону эта обязанность возникает в случае, если он пригласил на работу иногороднего сотрудника, то есть когда последний по предварительному согласованию переезжает в другую местность. Другими словами, когда переезд связан именно с рабочей необходимостью.

Тогда компания компенсирует траты, связанные с переездом работника и членов его семьи, перевозкой личного имущества и обустройством на новом месте (основания для компенсаций закреплены в статье 169 ТК РФ).

Гораздо реже бизнес выплачивает компенсацию за съем жилья добровольно. Причем он может как компенсировать понесенные затраты работникам, так и арендовать жилое помещение для их размещения самостоятельно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жилье за счет государства

Некоторым категориям граждан оплату аренды жилья компенсирует государство. В частности, сотрудникам полиции и Росгвардии. Условием для получения компенсации является отсутствие дома или квартиры в собственности в населенном пункте, где служит силовик, а также невозможность предоставления жилья работодателем.

Также компенсацию могут оформить члены семей сотрудников, погибших или умерших во время службы. И тут условия схожие: работодатель сотрудника не может предоставить им жилье, они не снимают жилье по договору социального найма и не имеют своего жилья.

Максимальный размер компенсации в Москве и Санкт-Петербурге — 15 тыс. руб., в других городах и населенных пунктах — 2700–3600 руб. Эти суммы увеличиваются на 50%, если с сотрудником живут трое и больше членов семьи или если семья погибшего сотрудника состоит из трех и более человек.

Важно: компенсация аренды возможна только при отсутствии свободной служебной жилой площади. Поэтому сначала подается рапорт на предоставление служебного жилья.

