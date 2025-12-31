Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 17:07

Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза

Евросоюз планирует отправить на Украину от 10 до 15 тыс. военнослужащих

Несколько стран Евросоюза подготовили план по отправке военнослужащих на Украину для осуществления контроля над возможным перемирием, передает Die Welt. Как пишет газета, речь идет о 10-15 тыс. человек.

Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны. В основном они подготовлены военными экспертами британских и французских вооруженных сил при сотрудничестве с Брюсселем, — сказано в материале.

Источник газеты рассказал, что Лондон и Париж готовы участвовать в наблюдении за перемирием и без мандата Организации Объединенных Наций или Евросоюза. Якобы для участия в миссии им потребуется лишь приглашение от украинской стороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что в случае отправки европейских военных контингентов на Украину они будут рассматриваться как законные цели для поражения российскими вооруженными силами. По словам министра, амбиции европейских политиков буквально застилают глаза: им, по мнению Лаврова, не жаль даже собственное население.

