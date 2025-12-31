Несколько стран Евросоюза подготовили план по отправке военнослужащих на Украину для осуществления контроля над возможным перемирием, передает Die Welt. Как пишет газета, речь идет о 10-15 тыс. человек.
Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны. В основном они подготовлены военными экспертами британских и французских вооруженных сил при сотрудничестве с Брюсселем, — сказано в материале.
Источник газеты рассказал, что Лондон и Париж готовы участвовать в наблюдении за перемирием и без мандата Организации Объединенных Наций или Евросоюза. Якобы для участия в миссии им потребуется лишь приглашение от украинской стороны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что в случае отправки европейских военных контингентов на Украину они будут рассматриваться как законные цели для поражения российскими вооруженными силами. По словам министра, амбиции европейских политиков буквально застилают глаза: им, по мнению Лаврова, не жаль даже собственное население.