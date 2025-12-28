Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 07:46

Воинские контингенты из ЕС ждет незавидная судьба при появлении на Украине

Лавров: контингенты «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В случае отправки европейских военных контингентов на Украину они будут рассматриваться как законные цели для поражения российскими вооруженными силами, предупредил глава МИД России Сергей Лавров в своем итоговом интервью ТАСС. Так он прокомментировал дискуссии в Европе о создании «коалиции желающих» для прямой поддержки Киева.

Лавров жестко раскритиковал подобные инициативы и обвинил европейских политиков в пренебрежении интересами собственного населения. Он также напомнил, что Россия предупреждала о последствиях таких шагов «сто раз».

Амбиции европейских политиков буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате «коалиции желающих», — отметил министр.

Ранее министр обратил внимание, что в новой Стратегии национальной безопасности США впервые подвергнута сомнению идея дальнейшего расширения Североатлантического альянса. По его словам, в документе также отсутствуют открытые призывы к системному сдерживанию России, что может свидетельствовать о переосмыслении Вашингтоном своей роли на мировой арене.

Сергей Лавров
контингент
Европа
цели
