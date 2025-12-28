Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 07:37

США впервые подвергли сомнению нерушимый ранее план

Лавров: США в новой стратегии в первый раз подвергли сомнению расширение НАТО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В новой Стратегии национальной безопасности США впервые подвергнута сомнению идея дальнейшего расширения Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в итоговом интервью ТАСС. По его словам, в документе также отсутствуют открытые призывы к системному сдерживанию России, что может свидетельствовать о переосмыслении Вашингтоном своей роли на мировой арене.

Применительно к России упоминания заслуживает отсутствие в стратегии открытых призывов к системному сдерживанию нашей страны. Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО, — отметил министр.

Лавров добавил, что центральные установки документа, включая пересмотр концепции «миропорядка, основанного на правилах», «навскидку выглядят новаторски». Будущие действия США требуют внимательного наблюдения и проверки реальными действиями.

Стратегия была опубликована 5 декабря. В ней США выразили опасения по поводу будущего Европы, отмечая, что континент может стать «неузнаваемым» через 20 лет из-за политики руководства ЕС. В Вашингтоне сомневаются, что некоторые европейские страны сохранят достаточный экономический и военный потенциал, чтобы оставаться надежными союзниками.

НАТО
США
Сергей Лавров
изменения
