США впервые подвергли сомнению нерушимый ранее план Лавров: США в новой стратегии в первый раз подвергли сомнению расширение НАТО

В новой Стратегии национальной безопасности США впервые подвергнута сомнению идея дальнейшего расширения Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в итоговом интервью ТАСС. По его словам, в документе также отсутствуют открытые призывы к системному сдерживанию России, что может свидетельствовать о переосмыслении Вашингтоном своей роли на мировой арене.

Применительно к России упоминания заслуживает отсутствие в стратегии открытых призывов к системному сдерживанию нашей страны. Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО, — отметил министр.

Лавров добавил, что центральные установки документа, включая пересмотр концепции «миропорядка, основанного на правилах», «навскидку выглядят новаторски». Будущие действия США требуют внимательного наблюдения и проверки реальными действиями.

Стратегия была опубликована 5 декабря. В ней США выразили опасения по поводу будущего Европы, отмечая, что континент может стать «неузнаваемым» через 20 лет из-за политики руководства ЕС. В Вашингтоне сомневаются, что некоторые европейские страны сохранят достаточный экономический и военный потенциал, чтобы оставаться надежными союзниками.