11 декабря 2025 в 19:46

Медведев назвал новую стратегию США «пинком» для Европы

Медведев: новая стратегия США показала реальное отношение Вашингтона к Европе

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Новая стратегия США с созданием «ядерной пятерки» (G5), куда войдет Россия, стала «щелчком по носу» для европейских политиков, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем канале в MAX он отметил, что в состав пятерки войдут США, Китай, Индия, Россия и Япония.

Эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию. Нате вам! Не цените роли Вашингтона — вы нам и не нужны вовсе, — добавил Медведев.

По мнению зампредседателя, новый настрой Белого дома свидетельствует о том, что Вашингтон готов обойтись без европейских лидеров, не считая их более главными игроками на международной арене. Однако он выразил сомнение в самой идее, отметив, что публично никаких документов о G5 не представлено. Более того, Медведев заявил, что все подобные форматы, включая G7 и G20, обычно являются «бессмысленной потерей времени» и не приносят реального толка.

Ранее в Кремле сообщили, что не видят условий для проведения саммита «ядерной пятерки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что профильные российские ведомства следят за происходящим в этой сфере и определяют задачи для обеспечения национальной безопасности.

