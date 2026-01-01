Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 13:11

Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ВСУ атаковали объект нефтяной технологической системы в Альметьевске, однако ПВО сбила беспилотник, сообщила пресс-служба главы Татарстана. На объекте начался пожар. Экстренные службы прибыли на место и ликвидировали открытое горение. В республике действует режим беспилотной опасности.

Сегодня в районе восьми утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске. В результате произошло возгорание, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. По его словам, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей. Сальдо рассказал, что в одном из беспилотников была зажигательная смесь.

В ночь на 1 января противовоздушная оборона сбила 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. 61 дрон ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом.

атаки
БПЛА
ВСУ
беспилотники
Татарстан
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ
Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина
В Госдуме привели доказательство зверства и беспринципности Киева
Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР
У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак
Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе
Число погибших при атаке на Хорлы увеличилось
Первый энергоблок Курской АЭС-2 интегрировали в энергосистему России
«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным
«Ждет возмездие»: Киеву пообещали трибунал за атаку на Хорлы
«Омрачил»: Мирошник призвал мир оценить удар ВСУ по Херсонской области
Зеленского уличили в противоречии своим же словам
Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА
В Совфеде рассказали о новых соцльготах для семей с детьми
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео
Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы
Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья
Губернатор Оренбургской области отреагировал на удар ВСУ по Херсонщине
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.