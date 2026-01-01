Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА

ВСУ атаковали объект нефтяной технологической системы в Альметьевске, однако ПВО сбила беспилотник, сообщила пресс-служба главы Татарстана. На объекте начался пожар. Экстренные службы прибыли на место и ликвидировали открытое горение. В республике действует режим беспилотной опасности.

Сегодня в районе восьми утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске. В результате произошло возгорание, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. По его словам, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей. Сальдо рассказал, что в одном из беспилотников была зажигательная смесь.

В ночь на 1 января противовоздушная оборона сбила 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. 61 дрон ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом.