01 января 2026 в 10:39

В Минздраве РФ раскрыли число госпитализированных после удара ВСУ по кафе

Минздрав России: в больницах находятся 13 пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Больницы Херсонской области и Крыма приняли 13 пострадавших при ночном ударе ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы, заявил в беседе с ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его информации, в числе мирных жителей, получивших травмы, оказались двое детей.

В больницах <...> находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей. Шестеро пострадавших <...> находятся в тяжелом состоянии, — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что были организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава РФ. Оказание врачебной помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф, резюмировал Кузнецов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три украинских беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря в ночь на 1 января. По его словам, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

Атаку ВСУ Сальдо сравнил с одесским Домом профсоюзов. По мнению главы региона, особый цинизм заключается в том, что удар был нанесен после работы украинского разведчика — почти под бой курантов. Один из БПЛА был с зажигательной смесью, пожар удалось ликвидировать лишь под утро, добавил губернатор.

