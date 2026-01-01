Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 09:18

Сальдо вспомнил об Одессе после удара ВСУ по гостинице с людьми в Хорлах

Сальдо сравнил атаку ВСУ по гостинице в Хорлах с одесским Домом профсоюзов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале сравнил атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах на побережье Черного моря с одесским Домом профсоюзов. По его словам, особый цинизм заключается в том, что удар был нанесен после работы украинского разведчика — почти под бой курантов.

Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей, — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января украинские военные нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице под Херсоном. По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали, за их жизни борются медики.

До этого в Минобороны РФ заявили, что в новогоднюю ночь дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Россией 168 украинских дронов. Атаке с воздуха подверглись Брянская область, Краснодарский край, Азовское море, Крым, Тульская и Калужская области, а также Московский регион.

Херсонская область
ВСУ
атаки
смерти
Владимир Сальдо
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится новое африканское пиво
Названа наиболее вероятная цель удара ВСУ по херсонскому кафе
Главный праздник всей страны: как в России встретили Новый год
Стало известно, на что пошли в ВСУ ради атаки на позиции ВС России
Синоптик назвал самый холодный день новогодних праздников в Москве
Аксенов пообещал помочь родным погибших и пострадавших в Херсонской области
Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Врач предупредила о страшных последствиях новогодних застолий
«Напали на мирных людей»: в Севастополе пришли в ужас от действий ВСУ
Военнопленный ВСУ сообщил о крайних мерах дезертиров для избежания боев
Шестерых детей внесли в «расстрельный» список Украины в канун Нового года
Не блюдо, а золото: согревающий крем-суп. Минус килограмм за один обед!
Стало известно, когда WADA может возобновить суд с РУСАДА
Простой рецепт против похмелья: томатный сок со специями спасет утро
«Следовало бы серьезно задуматься»: в Индии осадили Зеленского из-за Путина
Полиция предупредила о схеме мошенничества на сайтах знакомств
Работник артели потерял сознание во время пурги на Крайнем Севере
Антипохмельный напиток дома: полезный рецепт с кокосовым молоком
Россияне встретили Новый год в поезде из-за транспортного коллапса
Два российских города перестали принимать рейсы
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.