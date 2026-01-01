Сальдо вспомнил об Одессе после удара ВСУ по гостинице с людьми в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале сравнил атаку ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах на побережье Черного моря с одесским Домом профсоюзов. По его словам, особый цинизм заключается в том, что удар был нанесен после работы украинского разведчика — почти под бой курантов.

Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей, — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января украинские военные нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице под Херсоном. По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали, за их жизни борются медики.

До этого в Минобороны РФ заявили, что в новогоднюю ночь дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Россией 168 украинских дронов. Атаке с воздуха подверглись Брянская область, Краснодарский край, Азовское море, Крым, Тульская и Калужская области, а также Московский регион.