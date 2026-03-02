Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:14

ВСУ убили несколько мирных жителей под Херсоном

Сальдо: пять мирных жителей погибли при обстрелах Херсонщины за выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять мирных жителей погибли и 15 человек, включая ребенка, пострадали при обстрелах ВСУ Херсонской области за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Самые трагические события произошли в населенном пункте Лазурное, уточнил глава области.

В поселке Лазурное Скадовского МО удар беспилотника привел к гибели пяти человек. Семь человек, среди которых один ребенок, получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Сальдо.

В Новой Збурьевке Голопристанского округа пострадали трое местных жителей, все они госпитализированы. В Бехтерах атака дрона ранила мужчину и женщину. В Алешках от сбросов боеприпасов пострадали пенсионеры 1937 и 1950 годов рождения. В Раденске осколочные ранения получил мужчина 1968 года рождения.

Под обстрелы и атаки беспилотников попали десятки населенных пунктов региона. Среди них Брилевка, Голая Пристань, Новая Каховка, Каховка, Каланчак, Крынки, Черноморское и другие, добавил губернатор.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи. По информации экстренных служб, обломки БПЛА рухнули в район жилой застройки.

Россия
Херсонская область
ВСУ
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.