ВСУ убили несколько мирных жителей под Херсоном Сальдо: пять мирных жителей погибли при обстрелах Херсонщины за выходные

Пять мирных жителей погибли и 15 человек, включая ребенка, пострадали при обстрелах ВСУ Херсонской области за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Самые трагические события произошли в населенном пункте Лазурное, уточнил глава области.

В поселке Лазурное Скадовского МО удар беспилотника привел к гибели пяти человек. Семь человек, среди которых один ребенок, получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Сальдо.

В Новой Збурьевке Голопристанского округа пострадали трое местных жителей, все они госпитализированы. В Бехтерах атака дрона ранила мужчину и женщину. В Алешках от сбросов боеприпасов пострадали пенсионеры 1937 и 1950 годов рождения. В Раденске осколочные ранения получил мужчина 1968 года рождения.

Под обстрелы и атаки беспилотников попали десятки населенных пунктов региона. Среди них Брилевка, Голая Пристань, Новая Каховка, Каховка, Каланчак, Крынки, Черноморское и другие, добавил губернатор.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи. По информации экстренных служб, обломки БПЛА рухнули в район жилой застройки.