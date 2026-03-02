В Госдуме рассказали о планах ликвидировать спецсчета на капремонт Депутат Хованская: механизм накопления средств на капремонт могут ликвидировать

В России могут ликвидировать спецсчета для капремонта — единственный инструмент, позволяющий жильцам копить деньги лично на свой дом и не зависеть от региональных операторов, рассказала в интервью NEWS.ru председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская. Депутат призвала граждан срочно переводить дома на спецсчета, пока у них еще есть такая возможность.

Самое грустное, что сейчас есть планы прикрыть спецсчета. То есть, единственную структуру, которая совершенно грамотно, по Гражданскому кодексу, дает возможность отвечать не за имущество соседа, а за свое, — сказала Хованская.

При этом парламентарий призвала граждан переводить свои дома на спецсчета, несмотря на сопротивление региональных операторов. Она пояснила, что только наличие спецсчета позволяет жильцам контролировать накопления и получать рассрочку от подрядчиков - например, на замену лифтов. По информации депутата, в правительстве обсуждается сворачивание этой системы, что, по ее мнению, лишит людей последней возможности влиять на судьбу своего дома.

Ранее сообщалось, что пенсионерам могут начать автоматически предоставлять льготу на оплату взносов за капремонт без необходимости подачи заявления и сбора документов. В Госдуме обратили внимание, что действующий порядок лишает соответствующей поддержки тех, кто не успел вовремя оформить документы.