12 января 2026 в 18:15

В Госдуме предложили автоматизировать льготы для пенсионеров на капремонт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пенсионерам могут начать автоматически предоставлять льготу на оплату взносов за капремонт, без необходимости подачи заявления и сбора документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». Парламентарии обратили внимание, что действующий порядок лишает поддержки тех, кто не успел вовремя оформить документы.

Просим поручить подготовку изменений в нормативные правовые акты в целях автоматизации предоставления льготы пенсионерам на уплату взносов за капитальный ремонт, — сказано в документе.

Также депутаты отметили, что несмотря на локальные инициативы в некоторых регионах, проблема носит системный характер. Решением, по их мнению, должно стать автоматическое назначение льготы на основе данных государственных информационных систем, что избавит пожилых людей от бюрократической волокиты.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил, что пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого типа. Он пояснил, что речь идет об одной квартире или комнате, одном жилом доме, гараже, машино-месте, хозяйственной постройке.

