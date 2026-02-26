Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 16:27

Захарова ответила на вопрос о реакции США на неудобное предложение России

Захарова: США не отреагировали на предложение России о взносе в Совет мира

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
США не отреагировали на российское предложение направить замороженные американские активы в Совет мира, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат напомнила, что Россия предлагала выделить $1 млрд из заблокированных в США активов в распоряжение объединения для решения гуманитарных задач в секторе Газа, передает корреспондент NEWS.ru.

На данный момент ответ из Вашингтона не поступил, — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Москва расценивает действия Вашингтона, чей военный катер нарушил границы территориальных вод Кубы, как агрессивную провокацию. По мнению дипломата, цель этих действий — обострение обстановки и разжигание конфликта.

До этого представитель МИД РФ назвала некорректным заявление госсекретаря США Марко Рубио, что именно Вашингтон «усадил Россию и Украину за стол переговоров». По ее словам, подобная формулировка не соответствует дипломатической практике. Дипломат отметила, что встречи между российской и украинской сторонами в 2022 году помогали организовывать разные государства, а не только США.

