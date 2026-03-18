18 марта 2026 в 20:18

Выяснилось, почему ЦБ может сохранить ключевую ставку на том же уровне

Экономист Фрумина: ставку могут сохранить из-за глобальной неопределенности

После заседания 20 марта Центробанк РФ может оставить ключевую ставку на том же уровне — 15,5%, сообщила NEWS.ru заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По мнению эксперта, таким образом мегарегулятор даст более осторожный сигнал по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики (ДКП).

Рост мировых цен на нефть в текущих условиях не создает для Банка России оснований для более быстрого смягчения ДКП ввиду макроэкономической неопределенности. Хотя для России как экспортера нефти подорожание сырья потенциально поддерживает валютную выручку и бюджетные доходы, для денежно-кредитной политики важнее повышение неопределенности траектории рубля в результате нефтяного шока. Это новый внешний фактор, который повышает вероятность более осторожного поведения регулятора. Для центральных банков такой шок означает не только возможное ускорение глобальной инфляции, но и рост общей неопределенности в отношении мировой конъюнктуры, издержек и финансовых условий, — полагает Фрумина.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко выразил мнение, что на заседании в марте Центральный банк России может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки на 1%. При этом, по его словам, совет директоров также может вынести решение о падении ключа на 0,5%. Эксперт подчеркнул, что инфляция в России начала снижаться: с 25 февраля по 2 марта она составила 0,08%, тогда как неделей ранее была 0,19%.

Выяснилось, почему ЦБ может сохранить ключевую ставку на том же уровне
