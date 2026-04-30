30 апреля 2026 в 13:10

Песков заявил о безусловном доверии Кремля к данным Центробанка РФ

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин выражает полное доверие официальной экономической статистике, которая публикуется профильными ведомствами страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прозрачности данных Центрального банка РФ. Представитель Кремля подчеркнул, что руководство страны не сомневается в достоверности публикуемых экономических показателей, передает РИА Новости.

Безусловно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что для стимулирования экономического роста требуется снижение ключевой ставки Центробанка. В обратном случае, по его словам, начинает действовать механизм, способствующий повышению уровня инфляции.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор принимает решения по ключевой ставке, опираясь на прогнозы. По ее словам, они корректируются на опорных заседаниях, проводимых четыре раза в год. Как отметила Набиуллина, примерно за три недели до встречи проходит предварительное совещание, на котором обсуждаются внешние и внутренние условия — от цен на нефть до состояния российской экономики.

Дмитрий Песков
Банк России
Адвокат ответил, что грозит подросткам за передачу фотографий ВСУ
Хаменеи ознаменовал новую главу в истории Персидского залива
Умер автор «Экономической летописи России»
Психиатр объяснил, почему выросло число подростков с ментальными проблемами
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с новым заявлением
Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Врач напомнила о последствиях малоподвижного образа жизни
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

