Песков заявил о безусловном доверии Кремля к данным Центробанка РФ

Президент России Владимир Путин выражает полное доверие официальной экономической статистике, которая публикуется профильными ведомствами страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прозрачности данных Центрального банка РФ. Представитель Кремля подчеркнул, что руководство страны не сомневается в достоверности публикуемых экономических показателей, передает РИА Новости.

Безусловно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что для стимулирования экономического роста требуется снижение ключевой ставки Центробанка. В обратном случае, по его словам, начинает действовать механизм, способствующий повышению уровня инфляции.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор принимает решения по ключевой ставке, опираясь на прогнозы. По ее словам, они корректируются на опорных заседаниях, проводимых четыре раза в год. Как отметила Набиуллина, примерно за три недели до встречи проходит предварительное совещание, на котором обсуждаются внешние и внутренние условия — от цен на нефть до состояния российской экономики.