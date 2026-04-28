Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:56

Набиуллина раскрыла, как ЦБ принимает решение по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ принимает решение по ключевой ставке на основании прогноза

Эльвира Набиуллина
Подписывайтесь на нас в MAX

Центробанк РФ принимает решение по ключевой ставке в России, основываясь на прогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сам прогноз уточняется на опорных заседаниях, которые проводятся четыре раза в году.

Собираемся восемь раз в год, и через раз у нас так называемое опорное заседание, мы уточняем прогноз. То есть четыре раза в год мы уточняем прогноз, потому что решение делаем на базе прогноза. <…> Важность прогноза здесь тяжело переоценить, — отметила Набиуллина.

Как отметила Набиуллина, примерно за три недели до заседания проходит предварительное совещание, на котором обсуждаются внешние и внутренние условия — от цен на нефть до состояния российской экономики. Затем эксперты ЦБ на основе моделей делают расчеты. В обсуждении участвуют два подразделения: департамент денежно-кредитной политики и департамент исследования и прогнозирования, у которых разные подходы и модели.

После этого регулятор проводит совещания с восемью территориальными управлениями, указала Набиуллина. Их руководители между заседаниями анализируют ситуацию в регионах и активно контактируют с местным бизнесом. По словам главы ЦБ, мнение предпринимателей для регулятора очень важно: почти каждый месяц перед заседанием совета директоров опрашивается 15 тыс. компаний по всей стране — малых, средних и крупных, из разных отраслей.

Затем несколько дней продолжаются внутренние дискуссии в Банке России. На неопорных заседаниях («раундах») и на опорных регулятор сравнивает фактические данные с прогнозами, выявляет расхождения, анализирует ошибки и корректирует подходы, резюмировала Набиуллина.

Ранее глава Центробанка сообщала, что Совет директоров Банка России на заседании обсуждал два возможных варианта решения по ключевой ставке. По ее словам, регулятор рассматривал возможность оставления ставки без изменений или ее снижения.

Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.