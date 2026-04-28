Набиуллина раскрыла, как ЦБ принимает решение по ключевой ставке

Центробанк РФ принимает решение по ключевой ставке в России, основываясь на прогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сам прогноз уточняется на опорных заседаниях, которые проводятся четыре раза в году.

Собираемся восемь раз в год, и через раз у нас так называемое опорное заседание, мы уточняем прогноз. То есть четыре раза в год мы уточняем прогноз, потому что решение делаем на базе прогноза. <…> Важность прогноза здесь тяжело переоценить, — отметила Набиуллина.

Как отметила Набиуллина, примерно за три недели до заседания проходит предварительное совещание, на котором обсуждаются внешние и внутренние условия — от цен на нефть до состояния российской экономики. Затем эксперты ЦБ на основе моделей делают расчеты. В обсуждении участвуют два подразделения: департамент денежно-кредитной политики и департамент исследования и прогнозирования, у которых разные подходы и модели.

После этого регулятор проводит совещания с восемью территориальными управлениями, указала Набиуллина. Их руководители между заседаниями анализируют ситуацию в регионах и активно контактируют с местным бизнесом. По словам главы ЦБ, мнение предпринимателей для регулятора очень важно: почти каждый месяц перед заседанием совета директоров опрашивается 15 тыс. компаний по всей стране — малых, средних и крупных, из разных отраслей.

Затем несколько дней продолжаются внутренние дискуссии в Банке России. На неопорных заседаниях («раундах») и на опорных регулятор сравнивает фактические данные с прогнозами, выявляет расхождения, анализирует ошибки и корректирует подходы, резюмировала Набиуллина.

Ранее глава Центробанка сообщала, что Совет директоров Банка России на заседании обсуждал два возможных варианта решения по ключевой ставке. По ее словам, регулятор рассматривал возможность оставления ставки без изменений или ее снижения.