Набиуллина раскрыла, как принималось решение о снижении ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании обсуждал два возможных варианта решения по ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания. По ее словам, регулятор рассматривал возможность оставления ее без изменений или снижения на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС.

Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки, снижение на полпроцентного пункта, — отметила она.

По словам Набиуллиной, сторонники сохранения ставки аргументировали свою позицию тем, что базовая компонента инфляции перестала замедляться еще с середины прошлого года и застряла на отметках 4–5%. Они настаивали, что для смягчения политики нужны более убедительные доказательства того, что эта часть инфляции устойчиво идет вниз. Также участники дискуссии обратили внимание на усиление проинфляционных рисков.

Ранее сообщалось, что Центробанк продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б. п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.