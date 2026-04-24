24 апреля 2026 в 17:07

Набиуллина раскрыла, как принималось решение о снижении ключевой ставки

Набиуллина: совет директоров ЦБ рассматривал два сценария по ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании обсуждал два возможных варианта решения по ключевой ставке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания. По ее словам, регулятор рассматривал возможность оставления ее без изменений или снижения на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС.

Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки, снижение на полпроцентного пункта, — отметила она.

По словам Набиуллиной, сторонники сохранения ставки аргументировали свою позицию тем, что базовая компонента инфляции перестала замедляться еще с середины прошлого года и застряла на отметках 4–5%. Они настаивали, что для смягчения политики нужны более убедительные доказательства того, что эта часть инфляции устойчиво идет вниз. Также участники дискуссии обратили внимание на усиление проинфляционных рисков.

Ранее сообщалось, что Центробанк продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б. п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

