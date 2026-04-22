22 апреля 2026 в 12:46

Глава ВТБ ответил, реальна ли ключевая ставка не выше 9 % в 2027 году

Глава ВТБ Костин заявил, что ключевая ставка в 8-9% в 2027 году реальна

Андрей Костин Андрей Костин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Достижение ключевой ставки Банка России в диапазоне 8-9% к 2027 году является вполне реальным сценарием, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами. По его словам, которые передает РИА Новости, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.

Костин отметил, что, несмотря на критику в адрес Центрального банка, в его действиях прослеживается четкая логика. Он подчеркнул, что при целевой инфляции в 4% ключевая ставка могла бы находиться на уровне 6-7%.

Думаю, что ожидать надо, что все-таки ставка будет снижаться. И в 2027 году, мне кажется, она должна упасть все-таки до однозначной цифры, — сказал он.

Ранее депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что высокий уровень ключевой ставки сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Он добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается.

Общество
Андрей Костин
ключевая ставка
Центробанк
