16 апреля 2026 в 14:30

Аксаков раскрыл, что будет с ключевой ставкой в апреле и июне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с NEWS.ru на полях «Биржевого форума». По словам депутата, у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

Парламентарий объяснил, что инфляция хоть и медленно, но снижается, а сам регулятор подает сигналы о замедлении инфляционных процессов. Кроме того, рубль укрепляется, что также влияет на инфляцию, а экономика замедляется: ВВП в первые месяцы текущего года растет с отрицательным темпом. Все эти факторы, по его мнению, говорят в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

Я прогнозирую, что с учетом большого лага между заседаниями совета директоров Центробанка, в апреле и в июне ЦБ снизит ключевую ставку на 1,5%, — сказал Аксаков.

Однако он подчеркнул, что если инфляция начнет демонстрировать рост, регулятору придется повышать ставку. Таким образом, окончательное решение будет зависеть от динамики инфляционных показателей в ближайшие недели.

Ранее совет директоров Центробанка в ходе заседания принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Зеленский может попытаться избавиться от Буданова
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

