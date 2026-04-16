Аксаков раскрыл, что будет с ключевой ставкой в апреле и июне Депутат Аксаков заявил о возможности снижения ключевой ставки ЦБ на 1,5%

Ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с NEWS.ru на полях «Биржевого форума». По словам депутата, у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

Парламентарий объяснил, что инфляция хоть и медленно, но снижается, а сам регулятор подает сигналы о замедлении инфляционных процессов. Кроме того, рубль укрепляется, что также влияет на инфляцию, а экономика замедляется: ВВП в первые месяцы текущего года растет с отрицательным темпом. Все эти факторы, по его мнению, говорят в пользу смягчения денежно-кредитной политики.

Я прогнозирую, что с учетом большого лага между заседаниями совета директоров Центробанка, в апреле и в июне ЦБ снизит ключевую ставку на 1,5%, — сказал Аксаков.

Однако он подчеркнул, что если инфляция начнет демонстрировать рост, регулятору придется повышать ставку. Таким образом, окончательное решение будет зависеть от динамики инфляционных показателей в ближайшие недели.

Ранее совет директоров Центробанка в ходе заседания принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.