20 марта 2026 в 13:34

Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку с 15,5 до 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центральный банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 15,5 до 15% годовых, сообщается на официальном сайте регулятора. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. Отмечается, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых, — говорится в сообщении.

Ранее экономист Александр Разуваев выразил мнение, что курс доллара к концу года может достигнуть отметки в 95–100 рублей. По его словам, толчком к ослаблению национальной валюты станет совокупность нескольких факторов, включая решение Центрального банка по ключевой ставке.

Кроме того, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин сообщил, что высокий уровень ключевой ставки пока сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Заместитель председателя кабмина добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается.

