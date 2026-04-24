Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ставку до 14,5%, сообщает пресс-служба регулятора. Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с шагом в 50 б.п.

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых, — сказано в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что возможность дальнейшего снижения ставки будет зависеть от того, как быстро и устойчиво замедляется инфляция, какой у нее динамика ожиданий, а также от того, насколько велики внешние и внутренние риски. Согласно базовому прогнозу, средняя ключевая ставка в 2026 году будет удерживаться в интервале 14,0–14,5%, а в 2027 году должна снизиться до 8,0–10,0%.

Ранее сообщалось, что международные резервы России за неделю, с 10 по 17 апреля, выросли на 0,6% и достигли $779,5 млрд (около 59 трлн рублей). По данным регулятора, за семь дней они увеличились на $4,7 млрд (около 356 млрд рублей).

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.