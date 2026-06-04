ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 12:49

В РПЦ объяснили важность подаренной России иконы с Аляски

Священник Дубинин: подаренная США России икона Божией Матери стала добрым знаком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситкинская икона Божией Матери, копию которой США подарили России, стала добрым жестом и знаком уважения к исторической памяти, заявил в беседе с aif.ru клирик Белгородской митрополии отец Николай Дубинин. Особая ценность этого предмета в его происхождении. Оригинал иконы хранится в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в городе Ситка на Аляске, а копия теперь находится в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне под Санкт-Петербургом.

В данном случае преподнесен образ с тех земель, которые некогда были русскими и где еще с XIX века существуют русские храмы и православные поселения. Я считаю это знаком уважения к исторической памяти: Аляска когда-то была русской, там и сегодня живут православные потомки, действует храм. Икона — местная святыня, почитаемая жителями этого региона. Поэтому я расцениваю такой шаг как определенно добрый посыл, — высказался Дубинин.

Ранее протоиерей Иоанн Монаршек заявил, что именно воспитание поможет сформировать у ребенка интерес к вере — путь к православию должен начинаться с семьи. При этом, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда дети сами приводят родителей в храм.

Общество
РПЦ
иконы
православие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.