В РПЦ объяснили важность подаренной России иконы с Аляски

Ситкинская икона Божией Матери, копию которой США подарили России, стала добрым жестом и знаком уважения к исторической памяти, заявил в беседе с aif.ru клирик Белгородской митрополии отец Николай Дубинин. Особая ценность этого предмета в его происхождении. Оригинал иконы хранится в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в городе Ситка на Аляске, а копия теперь находится в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне под Санкт-Петербургом.

В данном случае преподнесен образ с тех земель, которые некогда были русскими и где еще с XIX века существуют русские храмы и православные поселения. Я считаю это знаком уважения к исторической памяти: Аляска когда-то была русской, там и сегодня живут православные потомки, действует храм. Икона — местная святыня, почитаемая жителями этого региона. Поэтому я расцениваю такой шаг как определенно добрый посыл, — высказался Дубинин.

Ранее протоиерей Иоанн Монаршек заявил, что именно воспитание поможет сформировать у ребенка интерес к вере — путь к православию должен начинаться с семьи. При этом, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда дети сами приводят родителей в храм.