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15 июля 2026 в 04:03

Шесть российских аэропортов закрылись для самолетов

Росавиация сообщила о приостановке приема и выпуска судов в шести аэропортах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росавиация ввела временные ограничения на работу шести аэропортов страны. Прием и выпуск воздушных судов приостановлены в Бугульме, Казани, Пензе, Самаре (Курумоч), Саратове (Гагарин) и Ульяновске (Баратаевка), сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации не уточнили, на какой период закрываются авиагавани, и не назвали причины такого решения. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано следить за официальными сообщениями и уточнять статус рейсов на сайтах перевозчиков.

Информация о возобновлении работы будет предоставлена дополнительно. На данный момент все службы аэропортов работают в штатном режиме, ожидая снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что таможенники аэропорта Домодедово задержали иностранца из Узбекистана, провозившего 446 драгоценных и полудрагоценных камней. В Федеральной таможенной службе России проинформировали, что суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Мужчину остановили в зеленом коридоре, в его чемодане обнаружили 32 камня зеленого цвета. Еще 313 камней различной формы и цветов иностранец достал из кармана джинсов вместе с металлической пластиной.

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