В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник, 13 июля, аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Краснодара. Аэропорт Пашковский временно не принимал и не отправлял самолеты.

Также в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что вылет 47 рейсов из московских аэропортов задерживается более чем на два часа из-за неблагоприятных погодных условий в связи с прохождением грозового фронта. В министерстве отметили, что аэропорты работают в усиленном режиме, а пассажиров поддерживает дополнительный персонал.

До этого московские аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.