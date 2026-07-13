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13 июля 2026 в 14:53

В аэропорту на юге России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту Краснодара

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара для обеспечения безопасности полетов, сообщается в Telegram-канале Росавиации. Аэропорт Пашковский временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что вылет 47 рейсов из московских аэропортов задерживается более чем на два часа на фоне сложных погодных условий и ограничений воздушного пространства. В министерстве отметили, что аэропорты работают в усиленном режиме, а пассажиров поддерживает дополнительный персонал.

До этого московские аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также стало известно, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в Татарстане в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, а также в Ижевске (Удмуртия). Эти ограничения первоначально вводились с целью поддержания безопасности полетов.

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