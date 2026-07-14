Один аэропорт в крупном российском городе закрылся

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14 июля 2026 в 04:06

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Росавиация: в аэропорту Уфы введены временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в материале.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения также были введены для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, Минтранс России предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов в Московском регионе из-за ухудшения погодных условий. Росавиация рекомендовала пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков. В течение выходных дней в столице ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15–20 м/с

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