Ограничения на полеты ввели в аэропортах семи российских городов Аэропорты Казани, Самары и Калуги ограничили прием рейсов

В аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

В аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоча), Ульяновска (Баратаевки) и Ярославля (Туношны) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Краснодара задерживался вылет и прилет 23 рейсов, свидетельствовали данные онлайн-табло воздушной гавани. Накануне, 10 июля, Росавиация вводила временные ограничения в целях обеспечения безопасности полетов. Их отменили в 20:20 мск.

До этого генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова напомнила, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием при задержке рейса на четыре часа. Если перелет откладывается на период до восьми часов в дневное время, перевозчик также должен разместить людей в гостинице.