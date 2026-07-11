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11 июля 2026 в 10:10

Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России

В аэропорту Краснодара задерживаются 23 рейса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В международном аэропорту Краснодара задерживается вылет и прилет 23 рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Накануне, 10 июля, Росавиация вводила временные ограничения в целях обеспечения безопасности полетов. Их отменили в 20:20 мск.

На вылет с опозданием отправятся 11 рейсов, включая четыре в Москву, два в Санкт-Петербург, а также по одному в Шарм-эш-Шейх, Екатеринбург, Самару, Ереван и Казань. Еще 12 рейсов задерживаются на прилет: по два следуют из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, по одному — из Шарм-эш-Шейха, Красноярска, Ижевска, Стамбула, Еревана и Казани.

Ранее сообщалось, что россияне почти сутки не могут долететь из Шарм-эль-Шейха до Краснодара. Сначала их борт посадили в Грузии, а спустя 12 часов вернули обратно в Египет. В четыре часа утра туристов завезли в отель, новое время вылета в Краснодар назначили на 10:30 утра.

До этого генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова напомнила, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием при задержке рейса на четыре часа. По ее словам, если перелет откладывается на период до восьми часов в дневное время, перевозчик также должен разместить людей в гостинице.

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