Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта Рейс из Египта в Россию развернули обратно после 12 часов ожидания

Российские граждане уже почти сутки не могут благополучно добраться из египетского Шарм-эш-Шейха до пункта назначения в Краснодаре, рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости». Пассажиры рейса 4S 335 авиакомпании Red Sea должны были вылететь в Россию 10 июля в 13:05. Однако им пришлось просидеть на борту до половины четвертого дня в ожидании разрешения от российских авиавластей.

Уже на подлете к пункту назначения краснодарский аэропорт неожиданно закрыли, из-за чего борт экстренно перенаправили в Тбилиси. В столице Грузии воздушное судно приземлилось около семи часов вечера, после чего людей снова оставили внутри салона еще на четыре с половиной часа. Как пишут авторы, туристы умоляли экипаж высадить их в грузинском аэропорту, но их вернули обратно в Египет.

Мы просили нас выпустить в Тбилиси, чтобы мы своим ходом добрались до Краснодара, потому что сидеть в самолете уже было невозможно физически, но нам этого не дали сделать, — пожаловались пассажиры.

Ранее 20 российских граждан застряли в аэропорту Бишкека после аварии самолета TezJet на взлетно-посадочной полосе. Пассажирам не предоставили ночлег и еду, а сам рейс перенесли. Сотрудники авиакомпании Avia Traffic перекладывали ответственность за произошедшее на администрацию аэропорта, а аэропорт — на перевозчика.