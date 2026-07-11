Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 09:42

Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта

Рейс из Египта в Россию развернули обратно после 12 часов ожидания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские граждане уже почти сутки не могут благополучно добраться из египетского Шарм-эш-Шейха до пункта назначения в Краснодаре, рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости». Пассажиры рейса 4S 335 авиакомпании Red Sea должны были вылететь в Россию 10 июля в 13:05. Однако им пришлось просидеть на борту до половины четвертого дня в ожидании разрешения от российских авиавластей.

Уже на подлете к пункту назначения краснодарский аэропорт неожиданно закрыли, из-за чего борт экстренно перенаправили в Тбилиси. В столице Грузии воздушное судно приземлилось около семи часов вечера, после чего людей снова оставили внутри салона еще на четыре с половиной часа. Как пишут авторы, туристы умоляли экипаж высадить их в грузинском аэропорту, но их вернули обратно в Египет.

Мы просили нас выпустить в Тбилиси, чтобы мы своим ходом добрались до Краснодара, потому что сидеть в самолете уже было невозможно физически, но нам этого не дали сделать, — пожаловались пассажиры.

Ранее 20 российских граждан застряли в аэропорту Бишкека после аварии самолета TezJet на взлетно-посадочной полосе. Пассажирам не предоставили ночлег и еду, а сам рейс перенесли. Сотрудники авиакомпании Avia Traffic перекладывали ответственность за произошедшее на администрацию аэропорта, а аэропорт — на перевозчика.

Мир
Египет
россияне
туристы
задержки
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Банановые республики»: Дуров высмеял новые правила Евросоюза
«Речь о выживании России»: в Европе ответили на очередной выпад Каллас
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила завод по сборке БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.