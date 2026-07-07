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07 июля 2026 в 21:49

Более 20 россиян застряли в Киргизии после аварии на взлетной полосе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 20 российских граждан застряли в аэропорту Бишкека после аварии самолета TezJet на взлетно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, пассажирам не предоставили ночлег и еду, а сам рейс перенесли на утро среды, 8 июля.

Отмечается, что сотрудники авиакомпании Avia Traffic перекладывают ответственность за произошедшее на администрацию аэропорта, а его директор в свою очередь обвинил перевозчика. Россиянам лишь предложили вернуть деньги за билеты.

Ранее ОАО «Аэропорты Кыргызстана» сообщило, что самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту Манас в Бишкеке. Во время взлета у воздушного судна сломалось одно из задних шасси. В результате происшествия часть пассажиров получили незначительные ушибы, порезы и другие легкие травмы.

Также появились кадры аварии самолета. На них было видно, что у воздушного судна отвалился хвост, а в какой-то момент люди начали выбираться через разбитые иллюминаторы. По надувным трапам эвакуировали 181 пассажира внутреннего рейса.

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