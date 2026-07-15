Умер «от пневмонии», а кости переломаны: как ВСУ расправляются с украинцами

В Киеве задержали экс-командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова, по приказу которого были похищены и убиты двое мирных жителей, поспоривших с его женой. До этого он служил в скандально известном полку «Скала», где забили до смерти как минимум 25 мобилизованных. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, насколько распространены пытки и убийства как внутри ВСУ, так и в отношении мирного населения и почему Киев закрывает глаза на эти преступления.

Бей своих

По данным следствия, конфликт Лучанова с двумя мирными жителями произошел в селе Калиновка Киевской области. Жена экс-комбрига сделала мужчинам замечание из-за шумных мотоциклов, однако они ее не послушали. В итоге на разборки с гражданскими отправился сам подполковник, который после словесной перепалки решил задействовать «карательный отряд».

По приказу Лучанова в ночь на 28 июня девять его подчиненных, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в дом, где проживали «обидчики». Они вывезли мужчин в Полтавскую область и жестоко с ними расправились. Останки погибших нашли 9 июля закопанными в лесополосе: на их телах криминалисты обнаружили многочисленные огнестрельные ранения.

Дело Лучанова стало резонансным и дошло до самого «верха». Президент Украины Владимир Зеленский призвал к «максимально тщательному расследованию» его обстоятельств и отметил, что подобные проблемы касаются всей страны в целом.

Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Впрочем, Лучанов и до этого имел прямое отношение к пыткам и физическим расправам над «неугодными». Ранее он служил в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», где загадочным образом умирали солдаты. Официальные диагнозы, которые ставили умершим, — пневмония и кардиомиопатия. Однако у многих из них впоследствии находили серьезные травмы и переломы костей. Пресса сообщает как минимум о 25 мобилизованных, которых в «Скале» запытали до смерти.

И такие случаи для украинских силовых структур — вовсе не редкость. В феврале 2026 года контрразведчик ВСУ Сергей Мыхайлов рассказал, как сотрудники СБУ три месяца пытали его холодом и тишиной. Им не понравилось, что он перевез пожилую жительницу Харьковской области на территорию ДНР для оказания ей медицинской помощи, которую не могли предоставить местные врачи.

Жертвами садизма становятся и мирные жители. К примеру, год назад на подконтрольной Украине территории ДНР был убит чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев — как позже рассказал его отец, за этим также стояли военнослужащие.

Своими зверствами в отношении мирных «прославились» и сотрудники территориальных центров комплектования. На днях работники ТЦК из Днепропетровска мобилизовали мужчину и женщину с применением слезоточивого газа, буквально выкурив их из машины.

Жители города Суджи, Курская область Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пыткам и убийствам подвергаются и те гражданские, кого Киев относит к «силам противника». Жители Курской области, которым удалось сбежать из ее приграничных районов после вторжения ВСУ, рассказывали о массовых расправах над мирным населением в Судже. По их словам, украинские солдаты увозили трупы местных грузовиками. «Обыденностью» для украинских ВС стали и пытки, и убийства пленных российских солдат.

Откуда этот садизм?

Перечислять эти преступления можно до бесконечности. Их признают даже на международном уровне: в ноябре 2025 года представители фонда Strategic Culture обвинили Киев в систематическом терроре гражданского населения и преступлениях против человечности.

По мнению советника губернатора Новосибирской области политолога Ростислава Антонова, власти Украины действительно имеют прямое отношение к беспределу, который творят силовики.

«Киев — инициатор этих зверств. Каждый день украинская армия наносит удары по мирному населению и убивает мирных людей. Когда эти озверевшие существа практиковались в Донбассе до его воссоединения с Россией, когда они там мучили, убивали и калечили людей, этого никто в мире „не видел“, никто в международной прессе не сообщал. Поэтому подобные расправы стали для них в порядке вещей. Украинская власть от боевиков практически ничем в этом отношении не отличается. Только одни сидят в кабинетах и отдают приказы, а другие бегают по полям и стреляют в мирное население», — завил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Истоки садизма можно найти и в истории, и в нынешних нарративах украинской пропаганды. В годы Великой Отечественной массовое уничтожение гражданского населения боевиками ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не просто героизировалось, но еще и обрастало «сакральными» элементами. Хорошо известен обряд «освящения ножей», которыми бандеровцы затем резали всех неугодных. Эти «освящения» проводили члены так называемой украинской автокефальной церкви (УАПЦ), которая уже в наши дни стала основой раскольничьей ПЦУ.

ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если говорить о современности, то украинская пропаганда держится на двух взаимосвязанных тезисах, которые и дают боевикам ВСУ «моральное право» убивать и пытать всех, кто им не нравится. Первый — «Россия — абсолютное зло». Ничего нового в нем нет, это все то же «Хотите ли вы тотальной войны?» от Геббельса. Второй — исключительность и неподвластность украинских «защитников» законам человеческой морали. Мол, раз ВСУ вас, гражданских, спасают от такого ужаса, вы обязаны солдатам всем, в том числе и жизнью. И если кто-то косо посмотрит на «украинское рыцарство», то пустить такого в расход — это даже не ликвидировать неблагонадежный элемент, а исполнить свой «моральный» долг. Такая вот извращенная логика: чтобы быть настоящим «рыцарем» на Украине, нужно уничтожать и кошмарить своих же, иначе они могут забыть, кто тут герой, а кто — злодей.

В итоге получается, что для ВСУ и Киева человек без оружия — это вечная жертва, отмечает Ростислав Антонов.

«А что касается Лучанова, то он просто оказался не в том месте и не в то время. Его дело стало слишком публичным. Вот поэтому внезапно Зеленский и заговорил о недопустимости подобного. Но характерно, что офицеры и командиры ВСУ уже выступают в поддержку комбрига. Они искренне не понимают, что такого преступного он сделал. Ровно потому, что ценность жизни мирного человека на Украине отсутствует как таковая», — подытожил эксперт.

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