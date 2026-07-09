Днепропетровский ТЦК насильно мобилизовал мужчину и женщину

Сотрудники ТЦК в Днепропетровске насильно вытащили мужчину и женщину из автомобиля и мобилизовали их, сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на видео очевидцев. По их словам, у женщины была травма ноги.

В ролике слышно, как военкомы не обращают внимания на крики женщины. Они воспользовались слезоточивым газом, чтобы вытащить пару из машины. Мужчине забрызгали глаза. Свидетели события возмутились действиями сотрудников ТЦК. По их словам, находящаяся рядом полиция не обращала внимания на произвол.

Ранее жители Львова организовали массовый бунт после того, как одного из задержанных ТЦК мобилизовали. Люди окружили автомобиль военкомов и перевернули его. Жители Львова также скандировали лозунги. Очевидцы события аплодировали бунтующим.

До этого украинская певица Камалия заявила о похищении военкомами своего двоюродного брата-инвалида. По ее словам, его насильно удерживают в военкомате, надели на него наручники, избивают и угрожают убить.