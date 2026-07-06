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06 июля 2026 в 19:33

«Людоловы» похитили инвалида — брата украинской певицы

Украинская певица Камалия заявила о похищении брата-инвалида сотрудниками ТЦК

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поддерживающая ВСУ украинская певица Камалия в социальных сетях заявила, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили ее двоюродного брата — инвалида с детства, преподавателя университета в Киеве. Мужчину удерживают в военкомате в Буче, на него надели наручники, избивают и угрожают убить, если он не подпишет документы, сообщила артистка в видеообращении.

Я очень возмущена <…> произволом ТЦК. <…> Сегодня я узнала, что <…> моего двоюродного брата Яна Владимировича Подвесоцкого 1984 года рождения, инвалида с детства <…> похитил прямо на улице ТЦК, — пожаловалась она.

Известно, что это уже второй случай похищения родственника — прежде его оставили без сознания в подвальном помещении и освободили только после того, как выяснилось, что он работает преподавателем. После того инцидента у мужчины диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники одесского территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви. Речь идет о протодиаконе Троицкого собора, которого, несмотря на тяжелые заболевания, признали годным к военной службе в ВСУ.

Европа
Украина
ТЦК
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