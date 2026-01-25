Измены жене, наркотики, побег с Украины: Владимиру Зеленскому — 48

Владимиру Зеленскому исполняется 48 лет. К этому возрасту он успел побывать фигурантом многочисленных скандалов, стать «президентом войны», обзавестись элитной иностранной недвижимостью и погрузить Украину в небывалую доселе коррупцию. Не говоря уже о подозрениях в наркозависимости. Эксперты полагают, что этот публичный стиль парадоксальным образом близок и понятен обычному украинскому избирателю, а если отрешение от должности президента Украины и случится, то только по воле внешних игроков. Как Зеленский стал символом нынешней Украины и почему в его поведении проглядывает образ гуру тоталитарной секты — в материале NEWS.ru.

Почему Зеленский не стесняется своей аморальности

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 января исполняется 48 лет. Несмотря на то что к власти в 2019 году он пришел на тезисах о конструктивном взаимодействии с Россией и необходимости дипломатического диалога с Донбассом, в итоге Зеленский стал «президентом войны». Сейчас в российских экспертных и политических кругах его маркируют как «кровавого людоеда», а на Украине постоянно ловят на лжи, лицемерии и «актерстве».

Если оставить за скобками политический курс Зеленского, то его нахождение у власти отметилось скандалами личного характера, которые сопровождают Зеленского все эти годы.

В 2023–2024 годах в прессе появилась информация о многочисленных любовницах Зеленского — от актрис «Квартала 95» до личного пресс-секретаря. Поводом к этому стало интервью его жены Елены, в котором она призналась, что супруги фактически не живут вместе.

Подобный стиль политики и жизни украинского президента связан не только с его актерским прошлым, но и с тем, к какой именно социальной страте артистов он до сих пор принадлежит, указал в беседе с NEWS.ru политолог и культуролог Виктор Сухотин.

Владимир и Елена Зеленские Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«Зеленский — это плоть от плоти постсоветских, если так можно выразиться, „пугачевских“ эстрадных псевдоэлит, на которых свалились шальные деньги еще в восьмидесятые годы. Продолжали валиться все девяностые, нулевые и десятые. Поэтому эти люди в какой-то момент просто охренели от своей вседозволенности. А Зеленский в этом смысле пошел даже дальше, поскольку стал еще и президентом, то есть получил реальную власть. В его мировосприятии он практически „ухватил Бога за бороду“ и теперь может вообще все, потому что он „главный“», — заявил эксперт.

Для Зеленского публичные скандалы с любовницами или наркотиками — это не повод для стыда, а, напротив, некое заявление urbi et orbi («граду и миру», максимально публичная декларация), уверена культуролог и философ Анна Сысоева.

«То, что во власти любой страны всегда были и есть люди, которые этой властью и этими деньгами злоупотребляют, — ни для кого не секрет. Но нынешняя „новая этика“ страшна тем, что эти злоупотребления не просто не скрываются, а часто с гордостью демонстрируются. Нормой в западной и украинской политике стала демонстрация собственной грязи. И Зеленский в этом смысле просто один из многих и далеко не оригинален, но именно этим, наверное, еще более отвратителен», — подчеркнула в разговоре с NEWS.ru эксперт.

Для чего президенту Украины зарубежная элитная недвижимость

Несмотря на актерство и эпатаж, Зеленский не забывает и о материальной составляющей жизни. «Заграничную недвижимость у Зеленского находят с 2021 года, если не раньше. Одной из первых громких новостей на эту тему были сведения об итальянской вилле за €4,5 млн. Потом, уже в начале 2025-го, проходила информация о вилле в Сен-Бартелеми уже на €17,8 млн», — напомнил Сухотин.

По его словам, это даже не столько подготовка к возможному побегу Зеленского после окончания СВО, о чем не раз писали СМИ, сколько продолжение публичного эпатажа и демонстрации вседозволенности.

«Деньги у него были и раньше, с президентством их стало ощутимо больше. К этому прибавились власть и статус. А статус надо поддерживать. Проблема в том, что иначе Зеленский как представитель вышеозначенных эстрадных элит просто не умеет демонстрировать свой статус. Только через элитное потребление. Естественно, иностранное, поскольку „на Западе все самое лучшее“. То есть мы здесь видим еще и этакий карго-культ», — подчеркнул политолог.

Вид на остров Сен-Бартелеми Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению Сухотина, особенно абсурдно эти элитные виллы выглядят на фоне нынешнего публичного образа Зеленского.

«С одной стороны, у человека недвижимость, машины, любовницы какие-то, и это только то, о чем мы узнаем из СМИ, верхушка айсберга. А с другой — перед украинским избирателем в последние годы предстает некое существо в зеленой замызганной футболке, с трехдневной небритостью, опухшим лицом и красными глазами, из носа которого чуть ли не в прямом эфире вываливается кокаин. И, кажется, на Украине практически никого все это не смущает и не наводит на мысли о некотором несоответствии медийного образа и реальности», — отметил он.

Сысоева в этом несоответствии публичного образа Зеленского и его реального материального положения видит аналогии с тоталитарными культами.

«Такое расслоение характерно для гуруических тоталитарных сект. Лидер культа стремится преподнести себя и адептам, и внешнему миру как некоего аскета, знающего истину в последней инстанции, который всеми силами защищает и оберегает свою паству. Что совершенно не мешает ему обладать домами, квартирами, машинами, яхтами, самолетами и вообще всем, что только можно купить за деньги. Но если Зеленский ассоциируется с гуру тоталитарной секты, то тогда возникают не очень хорошие аналогии и с населением Украины в целом», — указала она.

Почему украинцы не сместят Зеленского?

Эксперты уверены, что, несмотря на подозрения в коррупции, эпатирующее и аморальное поведение и фактически уже не скрываемую ни от кого наркозависимость, свержение с поста президента Зеленскому в ближайшее время не грозит.

По словам Сухотина, украинский электорат как раз максимально благосклонен к таким персонажам и их политическим образам.

«Массовый украинец в силу истории этой страны — человек, с мягко скажем, не очень тонкой душевной организацией. Чтобы он пошел на выборы и за кого-то проголосовал, его нужно постоянно эмоционально „пробивать“. Легче всего это делать через эпатаж. И давайте просто вспомним Марию Гайдар, Михаила Саакашвили, бывшего мэра Киева Леню Космоса (Леонида Черновецкого. — NEWS.ru), госпожу Тимошенко, которая на днях в очередной раз ворвалась в украинскую публичную политику. Все это персонажи, которых объединяют, скажем тактично, „искрометные девиации“ психики», — отметил эксперт.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Он полагает, что именно такой типаж политического лидера востребован местным массовым избирателем. И поэтому Зеленский не вопреки, а благодаря своему поведению смотрится в украинской политической системе максимально гармонично.

«Говорить о том, что украинцы своими силами сместят Зеленского, вообще не приходится. Сместят его, когда он окончательно престанет быть выгоден своим кураторам из Брюсселя и Лондона. Ну, или когда СВО дойдет до своего логического завершения», — пояснил политолог.

Зеленскому не грозит отрешение от власти через народные возмущения, поскольку на символическом уровне он олицетворяет сегодняшнюю Украину, считает Сысоева.

«Идеологически эта страна стоит на отрицании собственных истории, культуры, морали и нравственности. Поскольку все это сейчас на Украине отнесено в разряд „тоталитарного российского наследия“. Но вместо этого наследия появляется вот такая новая нравственность и новая культура. Зеленский просто максимально публичен, поэтому на его примере это все хорошо видно. Но проблема не в нем отдельно, а в том, что сейчас являет собой Украина в целом. А она и есть такой вот „коллективный Зеленский“. Поэтому в политическом смысле ему ничего не грозит. Для Украины он максимально свой», — резюмировала она.

