Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:36

Тимошенко заговорила о «зачистке» перед выборами

Тимошенко связала дело против нее с подготовкой к выборам на Украине

Читайте нас в Дзен

Уголовное дело против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко связано с попыткой властей «зачистить» политических соперников перед выборами на Украине, передает украинский телеканал «Новости.Live». По словам самой Тимошенко, происходящее направлено на ее устранение из политического процесса.

Меня сейчас пытаются уничтожить. Предстоят выборы, и они знают, что во всех регионах Украины меня поддерживают. И поэтому они сейчас, накануне подписания мирных документов и проведения выборов, зачищают стоящих на принципиально других идеологических позициях, — сказала Тимошенко.

Ранее пророссийское подполье в Херсоне заявило, что преследование Тимошенко является частью стратегии Запада по расчистке политического поля для своего ставленника, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению источников, аналогичная участь может постигнуть и других потенциальных кандидатов, поскольку антикоррупционные институты на Украине могут быть использованы против любого политика.

До этого Тимошенко заявила, что не может внести судебный залог в 33 млн гривен (59,4 млн рублей) из-за блокировки своих счетов. Она опасается, что если не уложится в срок до 21 января, то мера пресечения может быть изменена на арест.

Юлия Тимошенко
Украина
выборы
политики
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители ограбили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»
Россиян предупредили о неочевидной опасности сыра с плесенью
«Им плевать»: экс-нардеп о призыве МВФ отменить субсидии на Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.