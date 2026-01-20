Тимошенко заговорила о «зачистке» перед выборами Тимошенко связала дело против нее с подготовкой к выборам на Украине

Уголовное дело против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко связано с попыткой властей «зачистить» политических соперников перед выборами на Украине, передает украинский телеканал «Новости.Live». По словам самой Тимошенко, происходящее направлено на ее устранение из политического процесса.

Меня сейчас пытаются уничтожить. Предстоят выборы, и они знают, что во всех регионах Украины меня поддерживают. И поэтому они сейчас, накануне подписания мирных документов и проведения выборов, зачищают стоящих на принципиально других идеологических позициях, — сказала Тимошенко.

Ранее пророссийское подполье в Херсоне заявило, что преследование Тимошенко является частью стратегии Запада по расчистке политического поля для своего ставленника, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению источников, аналогичная участь может постигнуть и других потенциальных кандидатов, поскольку антикоррупционные институты на Украине могут быть использованы против любого политика.

До этого Тимошенко заявила, что не может внести судебный залог в 33 млн гривен (59,4 млн рублей) из-за блокировки своих счетов. Она опасается, что если не уложится в срок до 21 января, то мера пресечения может быть изменена на арест.