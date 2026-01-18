Преследование экс-премьера Украины Юлии Тимошенко может открыть путь к власти для бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявили РИА Новости представители пророссийского подполья в Херсоне. По их мнению, Запад, используя украинские антикоррупционные институты, целенаправленно устраняет с политической арены потенциальных конкурентов для своего ставленника.

Великобритания и весь Запад руками своего НАБУ расчищают путь к власти для их нового ставленника Залужного, — подчеркнули собеседники агентства.

Как сообщается, аналогичная «зачистка» может коснуться и других возможных кандидатов в президенты, включая, например, лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Представители подполья также отметили, что из-за высокого уровня коррупции на Украине антикоррупционные органы теоретически могут начать преследование против любого политика.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что шансы Тимошенко победить на президентских выборах оцениваются как нулевые. По его словам, в стране сейчас распространяется примитивная политтехнологическая идея о том, что если бы в 2019 году победила Тимошенко, то конфликта удалось бы избежать, однако она не имеет под собой оснований.