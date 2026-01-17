Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 17:44

Медведчук оценил шансы Тимошенко победить на выборах президента Украины

Медведчук назвал нулевыми шансы Тимошенко победить на выборах президента Украины

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Шансы лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко победить на президентских выборах оцениваются как нулевые, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, в стране сейчас распространяется примитивная политтехнологическая идея о том, что если бы в 2019 году победила Тимошенко, то конфликта удалось бы избежать, однако она не имеет под собой оснований, передает ТАСС.

Объективно как нулевые, — ответил Медведчук на вопрос о том, как он оценивает шансы Тимошенко на победу.

Лидер движения напомнил, что на выборах 2019 года Тимошенко выступала за вступление Украины в НАТО и критиковала Минские соглашения. Он также отметил, что руководитель «Батькивщины» — «первый союзник [президента страны Владимира] Зеленского», так как она поддерживала его попытку распустить НАБУ и САП. Критиковать его и называть режим фашистским, добавил политик, Тимошенко начала лишь на суде.

Ранее американские эксперты писали, что в поведении Зеленского после разрушительного коррупционного скандала прослеживается возможная подготовка к президентским выборам в стране. В частности, он ищет встречи с потенциальными конкурентами. Аналитики уточнили, что речь идет о переговорах Зеленского с украинским послом в Лондоне Валерием Залужным, волонтером Сергеем Притулой и блогером Сергеем Стерненко.

