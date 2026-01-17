Медведчук оценил шансы Тимошенко победить на выборах президента Украины

Шансы лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко победить на президентских выборах оцениваются как нулевые, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, в стране сейчас распространяется примитивная политтехнологическая идея о том, что если бы в 2019 году победила Тимошенко, то конфликта удалось бы избежать, однако она не имеет под собой оснований, передает ТАСС.

Объективно как нулевые, — ответил Медведчук на вопрос о том, как он оценивает шансы Тимошенко на победу.

Лидер движения напомнил, что на выборах 2019 года Тимошенко выступала за вступление Украины в НАТО и критиковала Минские соглашения. Он также отметил, что руководитель «Батькивщины» — «первый союзник [президента страны Владимира] Зеленского», так как она поддерживала его попытку распустить НАБУ и САП. Критиковать его и называть режим фашистским, добавил политик, Тимошенко начала лишь на суде.

Ранее американские эксперты писали, что в поведении Зеленского после разрушительного коррупционного скандала прослеживается возможная подготовка к президентским выборам в стране. В частности, он ищет встречи с потенциальными конкурентами. Аналитики уточнили, что речь идет о переговорах Зеленского с украинским послом в Лондоне Валерием Залужным, волонтером Сергеем Притулой и блогером Сергеем Стерненко.