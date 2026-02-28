Зеленский признал острую нехватку солдат в ВСУ годами Sky News: Зеленский признал нехватку людей в ВСУ на протяжении нескольких лет

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ испытывают нехватку живой силы, передает Sky News. По его словам, в сложившихся условиях власти вынуждены «мобилизовать что могут».

Он отметил, что дефицит солдат в ВСУ продолжается не один месяц и даже не один год. Это давнее явление, с которым сталкивается украинская армия, заключил он.

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов заявил, что его под угрозой расправы попытались мобилизовать в Днепропетровске. Он отметил, что на него напали люди в балаклавах, один из них направлял на него дуло пистолета.

До этого военный эксперт Андрей Марочко в беседе с NEWS.ru заявил: Вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них. По его словам, на Западе возникают проблемы с обеспечением Киева дефицитным вооружением.

Кроме того, житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля, в котором находились несколько человек. Местный житель все же успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.