Знаменитого украинского чемпиона по шашкам мобилизовали в «мясной» полк ВСУ Чемпиона мира по шашкам Аникеева мобилизовали в штурмовой полк ВСУ

Украинский чемпион по шашкам Юрий Аникеев оказался в самом «мясном» 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ после мобилизации, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По информации собеседника, FMJD запросила у президента Украины Владимира Зеленского допустить чемпиона до ближайших турниров.

Международная федерация шашек FMJD направила обращение к Зеленскому с просьбой допустить Аникеева к ближайшим турнирам. Там уточняют, что он служит в составе самого «мясного» — 225-го отдельного штурмового — полка, — пояснил источник.

Ранее в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать троих мужчин. Когда один из них попытался сбежать, по нему открыли огонь. По словам очевидцев, местных жителей силой посадили в микроавтобус.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК избили демобилизованного ветерана с инвалидностью. Как рассказал сын пострадавшего, отцу 55 лет и он давно снят с военного учета в связи с негодностью к службе.