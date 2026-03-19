19 марта 2026 в 15:20

В зоне СВО ликвидировали опытного диверсанта ВСУ

Военкор Котенок сообщил об уничтожении сержанта ССО Украины под Красным Лиманом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики в ходе боевого столкновения был ликвидирован опытный диверсант из состава Сил специальных операций Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Речь идет о сержанте Антоне Желтобрюхе, который служил в 8-м полку ССО ВСУ. Минобороны ВСУ не комментировало данную информацию.

В сельской застройке на Краснолиманском направлении уничтожен сержант одной из ДРГ 8-го полка Сил спецопераций ВСУ Антон Желтобрюх. <…> Диверсант ликвидирован не ударом FPV-дрона, а в стрелковом бою, — написал Котенок.

Ранее командир взвода с позывным Метель сообщил, что операторы беспилотных систем группировки войск «Север» нанесли точные удары по трем пунктам временной дислокации украинских военных в Харьковской области. По его словам, позиции противника были обнаружены случайно. Украинские военные выдали себя, когда возвращались с огневых позиций на отдых.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

