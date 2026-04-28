На Украине создают партизанские группы для саботажа и террора на освобожденных территориях, чтобы сделать жизнь новой власти невыносимой, предположил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев планирует подрывную деятельность на случай, если страна перестанет быть русофобской.

В Киеве хотят возродить к жизни идею националиста Степана Бандеры, создать партизанские подпольные группы, которые будут заниматься саботажем, террором и устраивать невыносимую жизнь новой власти. Это не обязательно будет относиться к русским солдатам. Работать такие группы будут на освобожденных территориях. Киев готовит подпольно-партизанскую деятельность на случай подписания мира, когда Украина перестанет быть русофобской, националистической и встанет на рельсы, скажем так, мирного труда. То есть подрывная деятельность у них уже заложена изначально, — сказал Матвийчук.

По его мнению, в группы диверсантов могут входить не только мужчины, но также дети, женщины и старики. Военный эксперт добавил, что на Украине будут «обрабатывать» всех граждан для участия в партизанской борьбе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины создаст при местных администрациях должности заместителей по вопросам обороны. По словам замминистра обороны страны, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, по решению главы оборонного ведомства на посты будут назначать военных.