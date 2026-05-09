Сожгли 150 женщин и детей: как нацисты мстили партизанам на Брянщине

В 2026 году в России и бывших странах соцлагеря отмечают 81-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Два года Брянская область провела под оккупацией фашистов. Они расстреливали мирных жителей, сжигали их и отправляли в концентрационные лагеря. Что происходило на Брянщине в годы ВОВ, за что нацисты мстили гражданским — в материале NEWS.ru.

Как Брянская область оказалась под оккупацией нацистов

Брянская область находилась под оккупацией нацистов в период с 1941 по 1943 год. Немцы установили жесткий режим террора и насилия. За это время враги казнили и замучили более 130 тыс. человек, в том числе мирных жителей.

Первым населенным пунктом на Брянщине, уничтоженным нацистами, стала деревня Хацунь. По подсчетам местных жителей, в 1941 году в населенном пункте погибли более 300 человек, среди которых было около 60 детей. Местные жители рассказывали историкам, что во время расправ стоял страшный крик.

«Одному немцу так надоел детский плач, что он проткнул ребенка штыком на руках матери», — вспоминали они.

В июне 1942 года каратели сожгли деревни Николаевка, Соково, Попово-Ольхино, Александровка, Котлово и другие. Они расстреляли 200 мирных жителей. В колхозах «Трудовик» и «Соревнование труда» 51 человек был сожжен в землянках, еще 24 — расстреляны. Комиссар партизанской бригады Григорий Мальцев рассказывал, что людей закапывали в землю заживо.

Как партизаны противостояли нацистам в Брянской области

Во времена ВОВ многие деревни Брянской области стали крупнейшими центрами партизанского движения. Партизаны наносили серьезный урон противнику: они знали, где можно спрятаться в лесу, откуда нужно вести наблюдение, были знакомы с жителями окрестных сел и городов. В частности, в доме партизанской семьи Анодиных побывало множество военных. Глава семейства Роман Семенович Анодин помогал всем, чем мог.

«Подвиг простых людей неоценим. Узнав о нападении полиции на приезжавших в деревню партизан, Роман Анодин решил их разыскать. Несколько дней он кружил по лесу и вскоре обнаружил отряд под командованием Анатолия Озернова», — говорится в документах.

После этого он помог многим партизанам вступить в отряд имени С. Г. Лазо.

Вместе с отцом в партизанский отряд ушли трое старших детей Романа Семеновича — дочери Евдокия и Нина, а также сын Владимир. Евдокия была разведчицей и участвовала в боях. Нина также пошла в разведку. Она погибла в 1943 году в бою под селом Далисичи Суражского района. Ее имя есть в списках на Партизанской поляне. Владимир стал связным.

Партизанское движение на Брянщине Фото: Марк Марков-Гринберг/РИА Новости

Как фашисты мстили жителям Брянской области за помощь партизанам

Фашисты жестоко мстили мирным жителям за связи с партизанами, сжигая населенные пункты дотла. Они запрещали людям селиться на местах выгоревших сел. После ухода карателей выжившие жители возвращались на пепелище и рыли землянки.

В ночь на 8 марта 1943 года в поселке Семенцы Брянской области нацисты силой загнали босых и раздетых женщин, стариков, а также детей в сарай.

«Немцы решили провести карательную операцию. Сначала они держали людей под замком, дожидаясь прихода „лесных мстителей“. Партизаны в это время совершали очередную вылазку против врага. Узнав, что людей жгут, мы тут же бросились на выручку, но было поздно», — вспоминала впоследствии Евдокия Анодина.

По ее словам, нацисты облили сарай бензином и подожгли. Все жители окрестных деревень и хуторов слышали страшный крик горевших заживо женщин, стариков и детей.

«Когда одна девушка попыталась вырваться из этого ада, фашисты схватили и бросили ее в огонь», — рассказывал историкам местный житель Григорий Рябушев.

По его словам, мало кто из жителей села избежал расправы. Одному мужчине удалось пробраться в соседнюю деревню. «Там его не узнали. 30-летний человек казался стариком», — отметил Рябушев.

Тюрьма в одной из церквей города Карачева, где содержались мирные жители города, в том числе много подростков Фото: Василий Савранский/РИА Новости

Сколько человек сожгли фашисты в поселке Семенцы Брянской области

В ту страшную ночь каратели сожгли более 140 человек: стариков, женщин и малолетних детей. После трагедии поселок так и не восстановился. На месте братской могилы в 1969 году появился мемориал: «Здесь покоятся сожженные мирные жители. Склони голову, товарищ».

Среди сгоревших в сарае была мать Евдокии Анодиной, ее четырехлетняя сестра и годовалый брат. Чудом выжила сестра Вера Кузнецова, которой в тот страшный день не было в поселке. Сейчас у нее подрастают две прекрасные правнучки — Вера и Вероника.

24 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия реконструированного памятника. Работы были проведены с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества в рамках проекта «Чтобы помнили» Санкт-Петербургского фонда им. Ф. И. Михайлова «Все лучшее новому поколению», а также инициативной группой из Брянской и Смоленской областей.

Зачем нацисты сжигали деревни в Брянской области

23 июня 1941 года в Литве нацисты сожгли первую деревню. Затем по ходу наступления германской армии они уничтожали другие населенные пункты, рассказала в беседе с NEWS.ru историк Наталия Селюкина. По ее словам, фашисты мстили мирным жителям не только за помощь партизанам, но и за любое сопротивление.

«Тактика выжженной земли является распространенным инструментом реализации нацистской политики в отношении советского мирного населения. Применялось коллективное наказание, чтобы не оставить базу для развития партизанского движения», — сообщила эксперт.

Нацистская оккупационная политика была спланирована заранее. Руководство Третьего рейха подписало документы и директивы еще весной 1941 года, отметила Селюкина.

Могилы вермахта в результате контрнаступления под Москвой Фото: Марк Марков-Гринберг/РИА Новости

Почему нацисты издевались над детьми в Брянской области и СССР

Фашисты использовали советских детей как доноров крови для солдат. В оккупированной Макеевке для этой цели был создан специальный сиротский приют, подчеркнула Селюкина. По ее словам, в ходе одного из послевоенных судебных процессов немцев спросили, почему они совершали страшные преступления против детей.

«Они отвечали, что дети будут представлять угрозу, так как это последователи большевиков. Советские дети им были не нужны. В немецких документах было написано, что фашисты собирались сократить наше население. Та часть, которую они не собирались убивать, по плану должна была производить расово других людей», — сообщила историк.

