Рассекречены документы об информационной борьбе СССР и нацистской Германии МО РФ опубликовало архивные материалы о пропаганде нацистской Германии

Минобороны России рассекретило архивные материалы об информационном противостоянии между СССР и нацистской Германией. Публикация приурочена к новому мультимедийному проекту «Наше оружие — правда».

Рассекреченные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России раскрывают исторические примеры, документы, цели и методы информационного противостояния между СССР и гитлеровской Германией в 1941–1945 годах, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что главным отличием подходов была сама информационная работа. Нацистская пропаганда строилась на лжи, манипуляциях и запугивании, в то время как советская кампания была основана на правде о действиях оккупантов и идее защиты страны, сказано в публикации.

В сообщении говорится, что немецкая сторона ставила на фальшивые радиосводки, листовки с призывами сдаваться в плен и распространение слухов. Советская сторона отвечала оперативными сводками и агитационными материалами. Публикация документов призвана защитить историческую правду и противодействовать фальсификации истории, отметили в Минобороны.

